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Influenserka Isla Mun, koju na TikToku prati 1.8 miliona ljudi, tvrdi da joj je neko provalio u iznajmljeni apartman dok je spavala i ukrao opremu za snimanje vrednu više od 20.000 dolara. U nekoliko video-snimaka ispričala je šta se dogodilo i optužila Airbnb da odbija da joj pomogne i nadoknadi štetu.

"Najgore je što su provalili koristeći ključ"

Mun je ispričala da je nakon buđenja primetila kako joj nedostaje sva oprema za snimanje.

"Najgore od svega je što su provalili koristeći ključ", rekla je i dodala da se apartman nalazio na 18. spratu velike zgrade, a sumnja da je neko od zaposlenih iskoristio univerzalni ključ kako bi ušao unutra.

Tvrdi da je pre spavanja zaključala sva vrata, ali ih je ujutro zatekla otključana. Njen partner navodno je tokom noći, između ponoći i četiri sata ujutro, čuo nekoga kako se kreće po apartmanu. Međutim, mislio je da je reč o njoj pa nije reagovao. Influenserka je objasnila da ništa nije čula jer spava sa čepićima za uši i koristi uređaj koji proizvodi beli šum.

Ukraden joj je i hard-disk sa privatnim snimcima

Mun, koja inače snima sadržaj za odrasle, posebno je uznemirena zbog krađe hard-diska na kojem su se nalazili njeni privatni snimci. Kroz suze je ispričala da se u prošlosti već morala preseliti nakon što je njena adresa procurila u javnost. Sada strahuje da bi nešto slično moglo da se ponovi.

"Airbnb, ako nameravate nešto da preduzmete, javite mi se", poručila je. U jednom od pet snimaka koje je objavila pokazala je i spisak stvari koje su joj navodno ukradene.

Među njima su bili neraspakovani iPhone 18 Pro vredan 3.045 dolara, fotoaparat Fujifilm X100 od 3.965 dolara, kamera Sony ZV-E1 od 3.448 dolara sa objektivom vrednim 1.723 dolara, kao i kamera Osmo Action 6 od 688 dolara. Na spisku su se našli i eksterni hard-disk od četiri terabajta, vredan 1.072 dolara, tri SD kartice od kojih je svaka procenjena na 2.058 dolara, kao i torba za kameru vredna 267 dolara.

Tvrdi da Airbnb odbija da joj vrati novac

Nakon incidenta Mun je odlučila da napusti smeštaj pre isteka rezervacije jer se više nije osećala bezbedno. Kaže da je za osam noćenja platila 2.800 dolara, a u apartmanu je provela samo tri noći. Uprkos tome, tvrdi da joj Airbnb odbija da vrati novac za neiskorišćeni deo boravka.

U jednom od videa prikazala je navodni razgovor sa korisničkom službom i rekla da joj iz kompanije već duže od nedelju dana ponavljaju kako ne mogu ništa da učine jer domaćin nije odgovoran za krađu. Takođe tvrdi da su je iz Airbnb-a okrivili za incident jer se nije probudila dok je neko bio u apartmanu.

"Neću da ćutim"

Njena priča izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Ne razumem kako domaćin nije odgovoran za nebezbedan objekat", "Ko god da je to uradio, znao je ko si i ciljano je išao na tebe", "To je teška krađa. Prijavi policiji, zatraži povrat novca od banke i tuži domaćina. Ne daj im da se izvuku sa tim sranjem", neki su od komentara.

Neki su je podsetili da je situacija mogla da se završi i mnogo gore: "Znam da boli, ali razmisli šta je moglo da se dogodi. 20.000 dolara je mnogo, ali činjenica da je neko bio unutra dok si spavala... moglo je da bude mnogo gore".

Mun je kasnije objavila da Airbnb navodno ne odgovara ni na upite njenih advokata.

"Vi ste na potezu. Nastaviću na društvenim mrežama da objavljujem sve što se dogodilo dok ne odgovorite. Neću da ćutim", poručila je kompaniji dok je u drugoj objavi naglasila je da joj novac nije najveća briga.

"Još uvek nema povrata novca od Airbnb-a... Nije mi toliko stalo do novca, više se radi o mojim privatnim podacima koji su ukradeni i činjenici da mi je bezbednost sada ugrožena."

Nakon provale morali su da prespavaju još jednu noć

U poslednjem videu Mun je pokazala kako su ona i partner postavljali improvizovane zamke kako bi otkrili eventualni ponovni ulazak nepoznate osobe u apartman. Tvrdi da su nakon provale kontaktirali policiju, ali da niko nije došao.

"Policija nam je rekla da čekamo dok se ne pojave... pa smo bili prinuđeni da prespavamo još jednu noć nakon provale, a policija se nikada nije pojavila", napisala je.

Dodala je da je te noći spavala sa svim preostalim vrednim stvarima, uključujući MacBook, odeću i torbu sa mobilnim telefonima. Odgovor Airbnb-a na njene optužbe nije naveden u dostavljenim informacijama.

(Kurir.rs/Index)

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