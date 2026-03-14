Britanac Stefan-Pier Tomlin, poznat kao „Mr Tinder“, otkrio je da je tokom godina provedenih na aplikacijama za upoznavanje krio veliku tajnu od svojih partnerki, nosio je perike i vlakna za kosu kako bi sakrio opadanje kose.

Tomlin (35) dobio je nadimak „Mr Tinder“ 2017. godine kada je otkriveno da je upravo on osoba koju su korisnici aplikacije Tinder najviše puta označili kao potencijalni „match“ – čak 14.600 puta.

Aplikaciju je preuzeo još u junu 2015. godine i, kako priznaje, tokom narednih devet godina postao je pravi „zavisnik“, provodeći u proseku više od tri sata dnevno pregledajući profile.

Stefan Pier

Više od 50 sastanaka i velika tajna

Tokom tog perioda, Stefan, koji radi i kao model, izašao je na više od 50 sastanaka, a imao je i nekoliko ozbiljnih veza.

Pojavljivao se i na modnim pistama za modnu kuću Burberry, dok je 2021. učestvovao u rijaliti programu Celebrity Ex on the Beach.

Ipak, tek sada je priznao da 14 godina nikome nije pokazao svoju pravu kosu.

„To je bila moja najveća nesigurnost“, rekao je, objašnjavajući da je počeo da gubi kosu sa samo 21 godinom.

Hiljade funti godišnje za perike

Kako bi sakrio povlačenje linije kose, Tomlin je trošio više od 3.000 funti godišnje na perike, kao i na specijalna vlakna koja se utrljavaju u kosu kako bi izgledala gušće.

„Postalo mi je životna misija da svi veruju da je moja kosa prirodna“, priznao je.

U početku je čak tri godine svakodnevno iscrtavao novu liniju kose koristeći braon ajlajner iz šminke svoje majke, pre nego što je prešao na skuplja rešenja poput vlakana i perika.

Stefan Pier

Lagao čak i tokom snimanja

Njegova tajna uticala je i na posao. Jednom prilikom, tokom snimanja najave za popularni rijaliti Love Island, zamoljen je da skoči u bazen.

Međutim, morao je da odbije.

„Nosio sam vlakna za kosu i nisu smela da se pokvase jer bi se razmazala. Zato sam rekao da ne znam da plivam“, prisetio se.

Na sastancima je, kaže, izbegavao svaki razgovor o kosi, a ako bi neka žena pokušala da mu prođe rukom kroz kosu, brzo bi se pomerio.

Istinu priznao tek novoj partnerki

Tek kada je u oktobru 2024. upoznao partnerku Viki Batsford, smogao je hrabrosti da prizna istinu i to tek šest meseci kasnije.

„Rekla je da me voli takvog kakav jesam. Učinila je da se osećam sigurno“, rekao je.

Transplantacija promenila sve

Ipak, odlučio je da potraži trajno rešenje. U februaru 2026. godine platio je 5.000 funti za transplantaciju kose u klinici British Hair Clinic u Eseksu.

Sada, dok se još oporavlja od zahvata, kaže da mu je samopouzdanje naglo poraslo.

„Godinama me je ova tajna proganjala. Sada konačno mogu da budem svoj“, rekao je.

Dodaje da bi svima koji se bore sa istim problemom preporučio transplantaciju, jer „u tome nema nikakve sramote“.