Slušaj vest

Ponekad granica između zabave i stvarnosti postaje potpuno zamagljena. I nigde to nije očiglednije nego sa neočekivanim usponom igara "Pet noći kod Didija" i "Pet noći kod Epstajna", igre koje su napravili fanovi i koje osvajaju internet.

Američke škole sada rade na blokiranju nove viralne igre pod nazivom "Pet noći kod Epstajna“ koja se brzo širi među učenicima u američkim školama. Igra je mračna parodija igre "Pet noći kod Fredija“. Igrači pokušavaju da prežive pet noći na ostrvu Džefrija Epstajna, izbegavajući napade Epstajna i drugih likova. Informacije o igri su smeštene na platformi pod nazivom itch.io, otvorenom digitalnom tržištu gde nezavisni kreatori mogu da hostuju, prodaju i preuzimaju indi igre.

Originalna igra je horor u kojoj igraš kao noćni čuvar u restoranu sa animatroničkim likovima koji postaju opasni tokom noći, pa moraš da preživiš pet smena (pet noći) koristeći kamere i ograničenu struju. Ova verzija sa Epstajnom jeste vid crnog humora sa interneta koji koristi poznato ime iz kontroverznog konteksta da bi napravio šokantnu ili apsurdnu varijaciju originalnog naslova.

Foto: Pritnscreen

Igra "Pet noći kod Didija"

Igra "Pet noći kod Didija" je stvorena nešto ranije jer je njegova kontraverzna situacija prva postala viralna na internetu. Od početka aprila 2026. godine, Šon „Didi“ Kombs je zatvoren u FCI Fort Diks, federalnom zatvoru niskog nivoa bezbednosti u Nju Džerziju. On služi kaznu od 50 meseci nakon što je 2025. godine osuđen po dve tačke optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. Njegov trenutni datum puštanja na slobodu zakazan je za 15. april 2028. godine.

U njegovoj igrici, stavljate se u cipele obezbeđenja koje radi u poslednjoj smeni u Didijevoj raskošnoj kući.

Vaš posao? Preživite pet sve opasnijih noći, izbegavajući jezivu mešavinu likova koji izgledaju kao da su zasnovani na Didiju i njegovim prijateljima. Osnovna mehanika igre "Pet noći kod Didija“ u velikoj meri je pozajmljena iz serijala "Pet noći kod Fredija“: potrebno je da koristite kamere da biste nadgledali različite delove kuće.

Foto: Pritnscreen

Cilj je da sprečite likove da provale u vašu sobu za obezbeđenje i unište vas. Kako noći budu odmicale, suočićete se sa sve većim poteškoćama, sa novim izazovima i ponašanjima likova koji vas teraju da brzo razmišljate.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav sadržaj može imati negativne posledice, posebno među mlađom publikom. Kombinovanje stvarnih kriminalnih slučajeva sa zabavnim ili horor formatom može dovesti do pogrešnog razumevanja ozbiljnosti događaja, kao i do smanjenja empatije prema žrtvama. Takođe, postoji rizik od širenja dezinformacija, jer korisnici često ne razlikuju autentične vesti od satiričnih ili manipulisanih sadržaja.

Kurir.rs