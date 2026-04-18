Džen i Mark Džejms iz Irlama kod Mančestera već godinama praktikuju slobodouman stil života u svom braku, ali priznaju da se često suočavaju sa radoznalim pitanjima komšija zbog svojih „bučnih avantura“. Inspirisani popularnom serijom The Couple Next Door, ovaj par priznaje da bi voleli da pronađu istomišljenike u sopstvenoj ulici.

Džen i Mark Foto: jenandmarc1/instagram

„Drugi parovi dolaze kod nas otprilike jednom nedeljno“, priznaje Džen, koja radi kao menadžer prodaje. „Bilo bi idealno pronaći nekoga u istoj ulici ko bi se pridružio Marku i meni u spavaćoj sobi. Zaboravite na pozajmljivanje šolje šećera, rado bismo delili jedni druge sa komšijama.“

Mark, koji po zanimanju baštovan, ističe da bi to donelo i praktične prednosti: „Zamislite samo uštedu na troškovima prevoza. Ali ozbiljno, neverovatan je osećaj imati prijatelje pred kojima nemate tajni. To je Džen i mene zbližilo i učvrstilo naše poverenje.“

Nezgodna pitanja komšinice

Zbog redovnih poseta drugih parova, njihove svingerske aktivnosti nisu prošle neprimećeno. Džen otkriva da žive u i da deli zid spavaće sobe sa komšinicom koja je jednom prilikom bila veoma direktna.

Pitanje komšinice: „Šta se to dešava kod vas? Prošle nedelje je bio tip sa besnim kolima, jutros čitav par?“

Dženin odgovor: „Samo sam se nasmejala i rekla: ’Mislim da dobro znaš šta se dešava, delimo zid spavaće sobe’. Nije bilo zlonamerno, samo je bila radoznala.“

Početak svingerskog puta i stroga pravila

Par se upoznao pre tri godine, a ubrzo nakon toga su odlučili da otvore svoju vezu. Njihovo prvo iskustvo bilo je na zabavi na Viralu 2021. godine, gde je Džen od treme dobila osip po vratu, ali su se na kraju sjajno proveli.

Danas imaju jasna pravila kako bi održali zdravu vezu:

Zbog psa koga imaju, sve akcije su ograničene na spavaću sobu. Nikada se ne razdvajaju. Mogu da zamene partnere, ali uvek moraju biti u istoj prostoriji. Ako te nedelje nisu imali vremena za sopstvenu intimu, otkazuju svingerske susrete i posvećuju se jedno drugom.

„Ljudi misle da je to kao u filmovima, ali u stvarnosti ja provedem ceo dan ribajući podove i lajsne pre nego što nam par dođe u posetu. Ne bih volela da neko bude na sve četiri i gleda u moj prljav pod“, našalila se Džen.

Pored ovog, postoji još jedno, a to je da nikada ne izlaze, jedno bez drugog, ne izlaze na dejt sa nekim parom ili trećom osobom.