Tim bilding bi, bar u teoriji, trebalo da bude prilika da zaposleni predahnu od posla, bolje se upoznaju i provedu nekoliko opuštenih dana van kancelarije. U praksi, međutim, takvi događaji neretko znaju da se pretvore u niz neprijatnosti, čudnih aktivnosti i organizacionih promašaja koje bi većina najradije zaboravila. Ipak, ono što se 2017. godine dogodilo zaposlenima u tehnološkoj kompaniji Pleks daleko prevazilazi uobičajene horor priče o korporativnim okupljanjima.

Priča o tim bildingu koji je pošao katastrofalno po zlu, a koja je kasnije postala viralna, prvi put je objavljena u listu „Volstrit žurnal“. Umesto savršenog spoja tropske egzotike, timskog duha i zabave, zaposleni su dobili iskustvo koje je uključivalo trovanje bakterijom E. koli, ekstremne vežbe na velikoj vrućini, sirovu hranu, vatrene mrave, aligatora, peščane buve i dikobraza koji je propao kroz plafon sobe.

ilustracija Foto: Tim Merrick / Alamy / Profimedia

Ideja je zvučala kao savršen korporativni beg

Sve je počelo kada su čelnici kompanije Pleks odlučili da izdvoje oko 500.000 dolara za veliko okupljanje 120 zaposlenih koji su radili na daljinu. Plan je bio da se tim okupi u Hondurasu, u tropskom okruženju, gde bi se spojili posao, druženje i zabava.

Za organizaciju događaja angažovana je kompanija Moniker Partners, specijalizovana upravo za ovakve vrste korporativnih događaja. Koncept celog putovanja bio je inspirisan popularnim rijaliti formatom „Survajvor“, pa su za učesnike bile osmišljene različite igre, izazovi i takmičenja.

Na papiru, sve je delovalo kao originalna i uzbudljiva ideja. U stvarnosti, problemi su počeli i pre nego što je iko stigao na destinaciju.

Loše vesti stigle su pre dolaska gostiju

ilustracija Foto: Dastan OZSVATH POUR MIRZA / Alamy / Profimedia

Osnivač kompanije Moniker Partners, Šon Hof, kasnije je ispričao da je samo tri nedelje pre dolaska gostiju dobio mejl od generalnog direktora rizorta. U poruci ga je obavestio da daje otkaz, uz rečenicu koja je zvučala kao ozbiljno upozorenje:

„Želim vam sve najbolje sa vašim tim bildingom.“

Samo tri dana kasnije usledio je novi udarac — otkaz je dao i glavni kuvar. To je bio jasan signal da rizort nije u najboljem stanju, ali organizacija putovanja je ipak nastavljena.

Generalni direktor se otrovao čim je stigao

Direktor kompanije Pleks Kit Valori stigao je u Honduras dan pre ostalih zaposlenih. Kao veliki fan „Survajvora“, planirao je da tokom događaja preuzme ulogu voditelja, po uzoru na Džefa Probsta.

Iako su ga upozoravali da izbegava povrće, Valori je ipak odlučio da pojede salatu.

„Moram da pojedem salatu. Samo jednu malu salatu.“

Ubrzo se ispostavilo da je ta odluka bila kobna. Nedugo nakon dolaska, taman kada su i ostali zaposleni počeli da pristižu, postalo je jasno da se otrovao bakterijom E. koli. Stanje mu se toliko pogoršalo da je lekar morao da dođe u njegovu sobu i priključi ga na infuziju, koja je bila zakačena za stub kreveta.

Foto: Shutterstock

Kasnije je ispričao da je zbog bolesti izgubio između četiri i pet kilograma.

Umesto uvoda u zabavu, kolega je pojeo mrtvu tarantulu

Pošto direktor zbog bolesti nije mogao da vodi program, njegovu ulogu preuzeo je suosnivač Pleksa Skot Olekovski. Već prve večeri organizovan je uvodni izazov u kom su timovi morali da pojedu sve što se nalazilo na poslužavniku ispred njih.

Za Šona Eldridža, koji je radio kao direktor poslovnog razvoja, to je značilo da mora da pojede mrtvu tarantulu, dok ga je njegov tim zgroženo posmatrao.

„Samo sam je zgrabio i završio to. Bilo je prilično grozno, neću da lažem. Te dlačice“, rekao je Eldridž.

Ono što je trebalo da bude zabavan i upečatljiv početak tim bildinga već tada je počelo da liči na noćnu moru.

Bivši marinac terao zaposlene da puze po plaži na skoro 38 stepeni

Jedan od narednih izazova podrazumevao je angažovanje bivšeg pripadnika američkih Navy SEAL jedinica, sa idejom da „podigne moral tima“. Međutim, ta odluka kasnije je ocenjena kao jedna od najvećih grešaka cele organizacije.

Dok je bolestan ležao u sobi, Valori je slušao viku instruktora koji je zaposlene terao na iscrpljujuće fizičke vežbe. Učesnici su morali da puze po plaži po velikoj vrućini i sparini, dok je temperatura dostizala gotovo 38 stepeni Celzijusa.

Olekovski je kasnije rekao:

„Došli smo tamo, a bilo je vruće i vlažno i ljudi su padali u nesvest. Mislim da nikad nije video tako nespremnu grupu.“

ilustracija Foto: Matej Kastelic / Alamy / Profimedia

Umesto timskog duha, zaposleni su dobili osećaj kao da su završili u vojnom kampu usred tropskog pakla.

Vatreni mravi, osip i aligator na golf terenu

Problemi se nisu završili na plaži. Vežbe su kasnije prebačene na golf teren, gde je instruktor učesnike terao da udaraju po travi i nastavljaju sa fizičkim zadacima.

Tokom jednog od tih trenutaka, zaposlena Greta Šlender slučajno je sela na mravinjak vatrenih mrava. Pošto je nosila kratke pantalone, zadobila je veliki broj ujeda i osip, a jedino što su u rizortu mogli da joj ponude bila je injekcija antihistaminika.

Kao da to nije bilo dovoljno, neko je na istom terenu primetio i aligatora.

U rizortu su posluživali sirovu piletinu i govedinu

Ni uslovi u samom rizortu nisu bili ništa bolji. Zbog manjka osoblja, objekat očigledno nije bio spreman za dolazak tolikog broja gostiju. Hrana na švedskom stolu služena je u haotičnim uslovima, a neki obroci bili su ozbiljno problematični.

Olekovski je morao da upozori zaposlene da obavezno seku piletinu i govedinu i proveravaju da li je meso pečeno, jer su ih, kako je rekao, posluživali sirove.

Pored toga, voda i struja u rizortu stalno su nestajale usred brutalnog toplotnog talasa, što je dodatno pogoršavalo ionako haotičnu situaciju.

Na kraju je i organizator završio na EKG-u

Foto: Shutterstock

Napetost, iscrpljenost i dehidracija na kraju su stigli i organizatora Šona Hofa. Nakon što je obilazio sobe i zaposlenima delio flaše vode, počeo je da oseća snažno lupanje srca.

Pozvana je hitna pomoć, a Hof je priključen na EKG.

U tom trenutku, tim bilding je već odavno prestao da bude korporativni događaj i sve više je ličio na borbu za preživljavanje.

Peščane buve grizle su ljude tokom večere, a dikobraz je propao kroz plafon

Kao završni udarac čitavom haosu, učesnici su se suočili i sa najezdom nametnika. Tokom večere na plaži ljude su grizle peščane buve, uprkos tome što je prostor, kako se navodi, svakodnevno zaprašivan.

Ali ni tu nije bio kraj bizarnim scenama. Jedne noći, viši softverski inženjer koji je spavao u svojoj sobi probudio se kada je dikobraz propao kroz plafon. Kada je došao sebi od šoka, pronašao je životinju u svom tušu.

Video: Kako tropski dani utiču na životinje u zoološkom vrtu