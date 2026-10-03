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Šesnaestogodišnja Nene Rojal iz Tajlanda osvojila je 21. sezonu popularnog takmičenja "Amerika ima talenat" ("America's Got Talent") nakon što je svojim nastupima oduševila publiku i žiri. Uz titulu pobednice pripala joj je i nagrada koja je predstavljena kao milion dolara, ali cifra koju će zaista dobiti znatno je manja.

Nene je na audiciju stigla kada je imala 15 godina, a na sceni je u početku delovala veoma stidljivo. Međutim, čim je počela svoj nastup, potpuno je promenila utisak. Sa sopstvenom gitarom izvela je metal verziju pesme "Zombie" grupe The Cranberries, što je izazvalo oduševljenje publike i pozitivne reakcije žirija.

Njena audicija ubrzo je postala najgledaniji video u istoriji emisije.

Od nastupa na pijaci do velike svetske scene

Pre nego što je zakoračila na scenu "Amerika ima talenat", Nene je već nastupala na rodnom Tajlandu. Bila je redovna izvođačica na Naka noćnoj pijaci u Puketu, velikoj vikend pijaci, gde je nastupala zajedno sa članovima svog benda Ozone.

I snimci tih nastupa privlačili su veliki broj gledalaca, ali je učešće u popularnom američkom takmičenju njenu karijeru podiglo na potpuno novi nivo.

Nene je prolazila iz runde u rundu, sve dok nije stigla do finala. U završnici je nastupila zajedno sa članovima grupe Linkin Park, nakon čega je proglašena pobednicom.

"Šampionka koja osvaja milion dolara je... Nene Rojal!", objavio je voditelj Teri Kruz.

Milion dolara ipak nije milion dolara

Iako je nagrada predstavljena kao milion dolara, pobednik ovog takmičenja ne dobija automatski ceo taj iznos na račun.

Prema izveštaju poslovnog magazina Forbes, pobednik ima dve mogućnosti.

Prva je da nagradu prima tokom 40 godina. U tom slučaju svake godine dobija 25.000 dolara, uz to da se od iznosa odbija porez.

Druga opcija je da se novac isplati odmah nakon pobede. Međutim, tada je iznos mnogo manji. Forbes je procenio da bi jednokratna isplata iznosila oko 300.000 dolara, odnosno oko 263.000 evra.

Nakon odbijanja poreza, pobedniku bi u tom slučaju ostalo približno između 150.000 i 200.000 dolara.

Tako se iza nagrade od "milion dolara" zapravo krije znatno drugačija računica, a ceo iznos od milion dolara pobednik emisije nikada ne dobija.

(Kurir.rs/Blic)

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