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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Osman je naredio Kosem da ode iz prestonice Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Sadržaj 80. epizode

Sultan Osman dolazi do Stare palate i naređuje sultaniji Kosem da napusti prestonicu, ali okupljeni janičari staju uz nju i odbijaju da prihvate njen progon. Osman u svima vidi potencijalne neprijatelje i smatra da izdajnici čekaju samo pravi trenutak da ga svrgnu s prestola. Dok između njih raste sukob, sultan saznaje da je Akile rodila blizance - princa i sultaniju. Ipak, nove naslednike ne uspeva da sačuva od političke krize koja sve više potresa prestonicu.

Osman odlazi u Uskudar, noseći sa sobom i blago, dok njegovi ljudi pripremaju dolazak vojske. Kada saznaju da sultan pod izgovorom odlaska na hadž zapravo pokušava da okupi novu vojsku u Anadoliji, Davut-paša i janičari koriste situaciju da podignu pobunu. Dok Kosem pokušava da spreči krvoproliće i zahteva od paša koji su joj odani da spreče sultana da napusti prestonicu, situacija izmiče kontroli, a pobunjenici počinju da pale i pljačkaju grad.

Osman mora da se vrati u prestonicu Foto: Promo

Nemiri ubrzo zahvataju prestonicu. Janičari pale i pljačkaju kuće i radnje i prete da će stići do samog sultanovog dvora. Dženet-kalfa shvata da prinčevi više nisu bezbedni, pa ih krišom izvodi iz dvora i, zajedno sa Bulbul-agom, odvodi na drugo mesto kako bi ih zaštitila od pobunjenika. U isto vreme, pobunjenici se okupljaju na hipodromu i postavljaju šejhul-islamu zahteve koje treba da prenese sultanu.

Humašah naređuje straži i bostandžijama da spreče pobunjenike da prodru unutra, a kada Osman sazna da su prinčevi nestali, besan naređuje da se pretraži i Stara palata i zahteva da pronađu Kosem i dovedu je pred njega. Kosem, međutim, ubrzo saznaje da su njena deca na sigurnom i kreće po njih, dok je sultan prinuđen da se zbog sve većeg nasilja vrati u dvor. Dok čeka da mu budu predstavljeni zahtevi pobunjenika, princ Mustafa u kafezu ostaje bez straže, uzalud dozivajući pomoć i tražeći vodu.

Prinčevi su pobegli iz palate Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

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