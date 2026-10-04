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Tehničar, koji je lokalno identifikovan kao Aditia Ban Sing, bio je vezan kablovima za mobilni repetitor u selu Hardauli, u Fatehpuru, u indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš, u onome što je policija opisala kao spor zbog problema sa mrežom.

Meštani su se suočavali sa sporim signalom i dobijali su samo nestabilnu 4G vezu, iako su više od dve godine plaćali 5G uslugu, prenosi Daily Mail.

Uprkos čestim pritužbama, tvrdili su da ništa nije preduzeto kako bi se signal poboljšao. Meštani su se suočili sa Singom kada je stigao da otkloni probleme sa vezom i požalili se na postavljeni privatni telekomunikacioni toranj, za koji su tvrdili da loše funkcioniše.

Dok su vezivali Singa za toranj, čulo se kako meštani pominju spor signal. Navodi se da su meštani vezivanjem Singa želeli da skrenu pažnju na problem viših rukovodilaca mobilne kompanije, za koje su smatrali da su ignorisali njihove pritužbe.

Navodno su zapretili da neće osloboditi ranika sve dok predstavnici operatera mreže ne posete selo i ne otklone problem, međutim, on je ubrzo oslobođen.

Prema navodima, pet osoba povezanih sa incidentom optuženo je za protivpravno lišavanje slobode i narušavanje javnog reda.

Prema pisanju lista Times of India, načelnik policije u Fatehpuru, Abhimaniu Manglik, objasnio je šta se dogodilo:

"Meštani su tvrdili da se područje suočava sa lošom mobilnom povezanošću, naročito kada je reč o 5G uslugama, gotovo dve godine, uprkos tome što je tamo postavljen privatni telekomunikacioni toranj".

Snimak Singa vezanog za baznu stanicu podeljen je na društvenim mrežama, a meštani su snimili i video koji je prikazivao slab kvalitet signala. Tek nakon što je snimak podeljen na internetu, incident je prijavljen policiji.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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