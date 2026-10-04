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Imala je samo 19 godina, iza sebe nastup u jednom od najpoznatijih televizijskih modnih šou-programa i velike planove za budućnost. Život Mirjane Puhar, takmičarke 21. sezone šoua "America's Next Top Model", brutalno je prekinut u februaru 2015. godine, kada je ubijena zajedno s još dvojicom mladića u kući u Šarlotu u Severnoj Karolini.

Mirjana je rođena 27. jula 1995. u Sremskoj Mitrovici,a kao petogodišnjakinja s porodicom je tokom ratnog perioda napustila Srbiju i otišla u Sjedinjene Američke Države. Porodica je najpre stigla u Njujork, a potom se skrasila u Severnoj Karolini. Prema tadašnjim izveštajima, u Ameriku su stigli sa svega 50 dolara.

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Manekenstvom je počela da se bavi već s 12 godina, a nastupala je i na Šarlot nedelji mode. Njene tinejdžerske godine, međutim, nisu bile jednostavne. Sa 16 godina napustila je srednju školu, a kasnije je otvoreno govorila kako u tom periodu nije uvek bila okružena najboljim ljudima.

"Bila sam divlje dete. Izlazila sam, zabavljala se... Nisam baš imala najbolje uticaje oko sebe", otkrila je svojevremeno za Charlotte Observer. Posle se vratila obrazovanju i 2013. stekla GED, američko svedočanstvo ekvivalentno završetku srednje škole. Ubrzo nakon toga otvorila su joj se vrata koja su mogla potpuno da joj promene život.

Foto: Birdie Thompson/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Dobila je priliku da učestvuje u 21. sezoni šoua "America's Next Top Model", čije je zaštitno lice bila Tajra Benks. Tokom snimanja imala je samo 18 godina i bila je najmlađa među 14 takmičarki. U takmičenju je stigla do desetog nastavka i završila na osmom mestu. O Tajri je nakon iskustva u šou programu govorila s velikim oduševljenjem, nazivajući je sjajnom mentorkom.

Nekoliko meseci nakon završetka šoua dogodila se tragedija koja je šokirala njene kolege i gledaoce.

Mirjana je 24. februara 2015. pronađena mrtva u kući u Šarlotu. Uz nju su pronađeni 23-godišnji Džonatan Alvarado, s kojim je tada bila u vezi, i 21-godišnji Jusmar Isaija Gonzaga-Garsija. Sve troje su ubijeni vatrenim oružjem.

Istraga je ubrzo pokazala da se nije radilo o nasumičnom napadu. Policija je slučaj povezivala s drogom, a tužioci su kasnije tvrdili da je Alvarado bio meta zbog svoje povezanosti s prodajom heroina. Mirjana se, prema dokazima iznesenim tokom kasnijih suđenja, našla usred događaja koji nisu bili povezani s njenom televizijskom ili manekenskom karijerom.

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Slučaj je bio deo šireg niza nasilnih događaja. Samo dva dana pre trostrukog ubistva ubijen je i 22-godišnji Rosul Harel, dok je još jedan muškarac teško ranjen. Istražitelji su te zločine povezali s osobama koje će posle završiti pred sudom.

Edvard Sančez je 2017. godine proglašen krivim za četiri ubistva prvog stepena, uključujući Mirjanino, te za pokušaj ubistva. Dobio je četiri doživotne zatvorske kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta, uz dodatnu zatvorsku kaznu.

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Godinu kasnije pred sudom se našao Emanuel Rendžel. Porota ga je u maju 2018. proglasila krivim za ubistva Puhar, Alvarada i Gonzaga-Garsije. Osuđen je na tri uzastopne doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Vest o Mirjaninoj smrti jako je odjeknula među ljudima koji su je upoznali tokom snimanja "America's Next Top Modela". Benks i izvršni producent Ken Mok opisali su je kao živahnu mladu ženu koja je mnogo obećavala i izrazili saučešće njenoj porodici i bližnjima.

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Od nje se oprostilo i nekoliko kolega iz šoua. Vil Džerdel prisetio je se kao izuzetno drage i strastvene osobe, te naglasio da televizijska slika nije mogla da pokaže sve strane njene ličnosti.

Posebno potresno danas zvuče reči koje je Mirjana izgovorila pre nego što je postala televizijski poznata. Nakon burnijih tinejdžerskih godina želela je da krene drugim putem i izgradi ime u svetu mode. "America's Next Top Model" trebalo je da bude njen veliki početak, ali samo nekoliko meseci nakon završetka njenog učešća život joj je ugašen u 20. godini.

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