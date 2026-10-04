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Ben Aflek smatra da su strahovi od uništenja radnih mesta i pretnje čovečanstvu koje se pripisuju veštačkoj inteligenciji obična propaganda. Glumac i scenarista veruje da ljudi, čim počnu da koriste AI, shvate da se radi o korisnom alatu, a ne o pretnji.

"Kada prestane da bude taj magloviti, apstraktni, zastrašujući tuđin - 'sve će nas pobiti, uništiće polovinu kancelarijskih poslova, sva ta propaganda' - i kada ljudi zapravo vide šta je to, shvatiće da je to samo još jedan oblik računarstva koji služi kao alat i predstavlja tehnološki napredak", izjavio je Aflek nedavno za Bloomberg.

Aflek je jedan od istaknutijih zagovornika AI tehnologije u filmskoj industriji. 2022. osnovao je InterPositive, startap za filmsku produkciju usmeren na veštačku inteligenciju, koji je ranije ove godine navodno kupio Netflix za 587 miliona dolara.

Ipak, na pitanje o ulozi veštačke inteligencije u produkciji njegovog novog filma "Animals", Aflek nije hteo da otkrije detalje. "Pomalo oklevam da ukazujem na te stvari ili uopšte pričam o tome jer u mom poslu pokušavamo da stvorimo iluziju stvarnosti", rekao je.

Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Objasnio je to poređenjem: "To je kao da odete na mađioničarsku predstavu, a mađioničar izađe i kaže: 'Pre nego što počnem, želim da znate da je ovde još jedan zec, a ovaj tip u publici je moj saradnik'. To nekako kvari utisak."

Zabrinutost za mlade i prilagođavanje industrije

Aflek, čije se bogatstvo procenjuje na 300 miliona dolara, nije optimista oko svih aspekata veštačke inteligencije. Posebno ga brine kako bi tehnologija mogla da utiče na obrazovanje i hoće li ljudi postati previše zavisni od nje.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Kada se brinem oko AI-ja, brinem se za svoju decu u školi. Brine me porast broja petica na fakultetima od 30 odsto u poslednje tri godine", rekao je. "Brine me naučena bespomoćnost i odgovorno korišćenje."

Napetost između korišćenja AI-ja kao alata i preterane zavisnosti od nje postala je ključna tema u mnogim industrijama. Aflek tvrdi da u Holivudu nije video da se AI koristi samo za "rezanje troškova ili neke grozne stvari".

Ben Aflek u reklami za Superboul Foto: Dunkin' Donuts / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Smatra da tehnologija nadopunjuje radnike, a ne da ih zamenjuje. "Sada se koristi na filmovima gde radi isti broj ljudi, a tehnički se zapošljava čak i više ljudi", izjavio je Aflek.

Njegovo iskustvo ipak dolazi u vreme pada zaposlenosti u široj filmskoj i video industriji. Prema podacima Ministarstva rada, ta industrija je između 2016. i 2026. godine izgubila 49.000 radnih mesta, što je pad od 21 odsto.

Ben Aflek, Fil Aflek Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

I drugi u Holivudu vide AI kao neizbežnost

Aflek nije jedini u Holivudu koji tvrdi da je veštačka inteligencija tehnologija koju industrija mora da prihvati, iako se mišljenja razlikuju od toga kako je koristiti i regulisati. Reditelj Džejms Kameron preuzeo je formalnu ulogu u razvoju AI-ja u industriji i 2024. godine pridružio se upravnom odboru kompanije Stability AI.

Glumica Nataša Lion takođe je prihvatila tehnologiju, ali naglašava važnost zaštite prava umetnika. Suosnivačica je studija Asteria Film Co., koji ima za cilj da razvije generativnu veštačku inteligenciju koja poštuje autorska prava.

Džejms Kameron Foto: Shutterstock

Lion smatra da Holivud mora da učestvuje u oblikovanju razvoja AI-ja, a ne da joj se samo opire. "Mislim da nije u redu slobodno krasti pod izgovorom tehnološkog ubrzanja ili konkurencije iz Kine", rekla je prošle godine. "Trebaju nam ljudi u AI-ju kako alati ne bi upravljali nama", dodala je.

S idejom da Holivud ne može da ignoriše AI revoluciju slaže se i Metju Mekonahi. "Ona ne dolazi. Ona je već tu", rekao je u februaru na javnom razgovoru za CNN. Mekonahi je navodno podneo niz zahteva za zaštitu žigova koji pokrivaju njegov lik i prepoznatljive izraze kako bi otežao njihovu neovlašćenu simulaciju.

"Nemojte to da poričete", poručio je Mekonahi u nedavnom razgovoru s glumcem Timotijem Šalameom. "Nije dovoljno stajati po strani i moralisati kako je to pogrešno. To neće dugo trajati."

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