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Britanska uloga u trgovini robljem, kao i sve glasniji zahtevi za izvinjenjem i reparacijama, ponovo će biti u centru pažnje.

Bakingemska palata objavila je program turneje koja će trajati od 27. oktobra do 4. novembra. Čarls će najpre sam posetiti Bahame i Gvajanu, a zatim će mu se Kamila pridružiti na Antigvi i Barbudi, gde će zajedno učestvovati na sastanku lidera vlada Komonvelta.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Posebnu pažnju privlači činjenica da palata najavljuje da kralj neće izbegavati razgovore o britanskoj prošlosti i ulozi zemlje u trgovini robljem.

Čarls neće izbegavati bolnu temu

Čarls je još ranije govorio o britanskoj povezanosti sa ropstvom. Tokom ceremonije na Barbadosu 2021. godine, kada je ta država postala republika, trgovinu robljem opisao je kao užasan zločin koji je ostavio trajnu mrlju na britanskoj istoriji.

Iz Bakingemske palate sada poručuju da kralj i dalje želi da prizna nepravde iz prošlosti i da ukaže na posledice koje su one ostavile, uključujući postojeće nejednakosti.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Ipak, postoji granica onoga što monarh može da uradi. Odluke o zvaničnom izvinjenju i eventualnim finansijskim reparacijama nisu u nadležnosti kralja, već britanske vlade. Kako aktuelna politika Londona ne predviđa isplatu reparacija, od Čarlsa se tokom turneje ne očekuje da najavi takvu promenu.

Zbog toga bi kralj mogao ponovo da izrazi žaljenje zbog istorijskih zločina, ali bez poteza koji bi predstavljao promenu zvanične politike Velike Britanije. Tema bi posebno mogla da bude važna tokom sastanka lidera Komonvelta na Antigvi i Barbudi. Pitanje reparacija poslednjih godina sve češće pokreću države koje žele konkretnije suočavanje bivših kolonijalnih sila sa posledicama ropstva i kolonijalizma.

Čarls će se tokom posete Gvajani sastati i sa predsednikom Irfaanom Alijem, koji je ranije javno pozivao Veliku Britaniju i druge evropske zemlje da prihvate reparacije.

kralj Čarls Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Kralja očekuju brojni događaji

Prva stanica biće Bahami, gde će Čarls boraviti od 27. do 29. oktobra. U Nassauu će učestvovati u događajima posvećenim mladima, sastati se sa pripadnicima odbrambenih snaga i posetiti programe koji se bave zaštitom životne sredine i održivošću.

Nakon toga odlazi u Gvajanu, gde će njegova poseta biti povezana i sa 60 godina nezavisnosti te zemlje. Planirani su susreti sa predstavnicima autohtonih zajednica, kao i stručnjacima koji rade na očuvanju ogromnih gvajanskih prašuma. Kamila će se suprugu pridružiti na Antigvi i Barbudi. Tamo će zajedno učestvovati u obeležavanju 45 godina nezavisnosti zemlje, prisustvovati crkvenoj službi i velikoj paradi. Kraljica će imati i nekoliko samostalnih obaveza, dok će se Čarls baviti temama zaštite prirode, kulturne baštine i privrede.

1/8 Vidi galeriju Kamila i kralj Čarls Foto: Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, i-Images / Eyevine / Profimedia, / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ovo putovanje ima dodatnu simboliku jer će biti prva zvanična karipska turneja Čarlsa i Kamile otkako su postali kralj i kraljica.

Turneja dolazi u periodu kada se 77-godišnji Čarls i dalje leči od raka, čija je dijagnoza objavljena početkom 2024. godine. Njegovo zdravstveno stanje biće još jedan razlog zbog kojeg će putovanje privući pažnju javnosti.

Ipak, najveće pitanje biće kako će se kralj tokom posete odnositi prema britanskom kolonijalnom nasleđu i zahtevima za reparacije. Njegove izjave mogle bi da pokažu koliko je monarhija spremna da se otvoreno suoči sa najtežim poglavljima sopstvene prošlosti

(Kurir.rs/Najžena)

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