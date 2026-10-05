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Snimak koji je The Hollywood Fix podelio na Instagramu prikazuje sina proslavljenog košarkaša Irvinga Medžika Džonsona, EJ Džonsona, dok pokušava da uđe u svoj hotel u Parizu nakon poziranja fotografima, posle čega se čuje kako paparaci govore osoblju hotela da ga puste unutra.

Ipak, na iznenađenje EJ-a i svih prisutnih, osoblje hotela ne dozvoljava mu da uđe unutra. Pogledajte njegovu reakciju i kako je sve izgledalo:

Rijana odmah reagovala na snimak

Mnogi ljudi su komentarisali objavu, ali komentar koji se najviše istakao bio je Rijanin, koja je kratko napisala: "Damn" ("prokletstvo").

Ririn komentar dolazi nakon što je Džonson prozvao devetostruku dobitnicu Gremija u video-snimku na Instagramu objavljenom u sredu 30. septembra.

Prozvao Rijanu zbog kašnjenja

Sin Medžika Džonsona i Kuki Džonson podelio je rekapitulaciju Pariske nedelje mode koja ga prikazuje pre i posle prisustvovanja Diorovoj reviji.

Nakon revije, zvezda serije "Ponosna porodica: Glasnija i ponosnija" ("he Proud Family: Louder and Prouder") rekla je: "Sama revija je bila prelepa. Počela je sat vremena kasnije jer je Rijana kasnila, a znate, kao, nije nas bilo briga da je čekamo."

U maju je Džonson podelio koliko je bio neimpresioniran modom sa Met Gale 2026. godine, nazivajući događaj "grobljem", dok su kreacije po njemu bile "užasne".

"Pustite Met Galu da ode u zaborav", rekao je Džonson o događaju. "Proliću suzu upravo sada ako mogu."

Iako Džonson nije prisustvovao gali, Rijana i njen dugogodišnji partner i otac njene dece, Esep Roki (A$AP Rocky), bili su među zvanicama.

Prisetimo se njihovih stajlinga:

Rijana, Asap Roki, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Ko je EJ Džonson?

Rođen je 1992. godine i javno se deklarisao kao gej muškarac. Poznat je u američkoj javnosti i medijima po svom jedinstvenom modnom stilu, u kojem često kombinuje mušku i žensku garderobu, visoke štikle i šminku, a istakao je da ne želi da menja pol, već se dobro oseća u sopstvenom telu.

Proslavio se učešćem u rijaliti programu "Bogata deca Beverli Hilsa", a njegov otac Medžik Džonson pruža mu ogromnu i javnu podršku, ističući da je ponosan na njega i na način na koji živi svoju istinu.

Nakon snimka iz Pariza, EJ je dobio i dosta podrške u komentarima: "Kakva neprijatnost", "Otac može da mu kupi ceo taj hotel, a ne daju mu da uđe", a bilo je i onih koji su napisali: "To ti se desi kada se kačiš sa Rijanom druže".

VIDEO: Rijana tverkuje