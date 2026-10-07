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Nakon što je u Parizu i Pragu priredio spektakle kojima je ostavio publiku bez daha, Ejsap Roki sada je jednim jedinim emodžijem dodatno podgrejao glasine da bi njegova izabranica Rijana mogla da mu se pridruži i na beogradskoj bini!

Ejsap Roki 8. oktobra stiže u Beogradsku arenu u okviru svoje velike "DON’T BE DUMB" turneje, a ono što se dogodilo na sceni u Parizu već je dovoljan razlog da se od njegovog beogradskog koncerta očekuje veče za pamćenje. Čuveni Flacko iznenadio je francuske fanove i na scenu doveo Tajler, de Krejtora dok je posebnu pažnju i ovog puta privuklo i prisustvo Rijane u publici.

Foto: Kurir, SARAH YENESEL/EPA

Nakon toga, fanovi su društvene mreže preplavili porukama Rokiju sa samo jednom željom da Riri povede i u Beograd!

- Brate, dovedi Riri na beogradsku scenu - napisao mu je jedan fan, a Roki je na njegovu poruku odgovorio - emodžijem.

Foto: Printscreen/Instagram

I upravo je taj njegov odgovor bio dovoljan da internet krene da radi svoje. Iako nema zvanične potvrde da će Rijana zaista stati pred beogradsku publiku, Roki očigledno zna kako da ostavi fanove u iščekivanju. A ako se zna da je Riri već bila deo njegovog evropskog spektakla, pitanje više nije da li bi mogla, već - da li će baš Beograd biti sledeća stanica na kojoj će se pojaviti?

Beogradska publika ima priliku da 8. oktobra uživo vidi "DON’T BE DUMB" spektakl, a posle onoga što se dešava na evropskom delu turneje, jasno je da Roki na scenu stiže sa pregršt "asova u rukavu".

Jedno pitanje sada visi u vazduhu - da li će upravo Beograd biti sledeći grad u kojem će Rocky publici prirediti iznenađenje koje niko ne očekuje?

1/5 Vidi galeriju Rijana i Asap Roki na Met Gali 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rijana u Beogradu? Roki zna odgovor, a fanovi ga uveliko željno čekaju.

Kurir.rs

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