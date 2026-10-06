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Šakira i Đerar Pike ponovo su se našli pred sudom zbog dogovora koji se tiču njihovih sinova, Milana i Saše. Kolumbijska superzvezda od suda traži da promeni način na koji dečaci putuju između Majamija i Barselone kako bi provodili vreme sa ocem.

Bivši partneri pojavili su se u Barselonskom Gradu pravde u utorak, 6. oktobra 2026. godine, u okviru postupka koji se odnosi na sporazum o viđanju njihovih sinova, koji sada imaju 13 i 11 godina.

Šakira i Pike su nakon raskida 2022. godine postigli dogovor o starateljstvu, ali pevačica sada traži izmene koje se odnose isključivo na organizaciju međunarodnih putovanja dece.

Šakira Foto: Jess Stiles/ Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šakira ne traži manje vremena sa ocem

Prema saopštenju Šakirinih predstavnika, koje su preneli španski mediji, pevačica ne pokušava da ograniči vreme koje Milan i Saša provode sa ocem.

Naprotiv, njen zahtev odnosi se na to da se odgovornost za putovanja između Španije i Sjedinjenih Američkih Država ravnomernije raspodeli.

„Cilj je da teret putovanja između Majamija i Barselone ne padne isključivo na njih“, naveli su njeni predstavnici.

U središtu zahteva nalazi se praktičan problem koji je nastao zbog velike udaljenosti između dva grada. Dečaci žive sa majkom u Majamiju, dok Pike živi u Barseloni.

Šakira sa sinovima Foto: Profimedia

Umesto dece, otac bi putovao u Majami

Za kraće školske raspuste Šakira predlaže da Pike otputuje u Majami kako bi proveo vreme sa Milanom i Sašom, umesto da dečaci putuju u Barselonu.

Prema predlogu njenog tima, tokom kraćih odmora „otac bi putovao u Majami“.

Na taj način izbegla bi se kratka prekookeanska putovanja koja uključuju promenu vremenske zone i mogu da poremete svakodnevnu rutinu dečaka.

Šakirini predstavnici smatraju da bi ovakva promena omogućila Milanu i Saši da lakše usklade vreme sa školskim, društvenim i porodičnim obavezama.

U saopštenju se navodi da je cilj predložene promene zaštita „emocionalnog, fizičkog i akademskog blagostanja“ dečaka.

Šakirin tim posebno je naglasio da njen zahtev ne treba tumačiti kao pokušaj da se naruši odnos koji Pike ima sa sinovima.

Njena namera, kako je navedeno, nije da „smanji vreme koje deca provode sa ocem“, već da se teret putovanja između Majamija i Barselone ravnomernije raspodeli, umesto da ga prvenstveno snose deca.

1/8 Vidi galeriju Šakira i Pike nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima zbog dece Foto: Beta, Tviter

Spor je oko organizacije putovanja, a ne starateljstva

Šakirin zahtev se, dakle, odnosi na organizaciju putovanja u okviru već postojećeg dogovora o viđanju dece, posebno tokom kraćih školskih raspusta.

Put između Floride i Španije može da zauzme značajan deo vremena koje dečaci imaju na raspolaganju tokom kratkog odmora, zbog čega pevačica želi da se postojeći aranžman preispita.

Španski mediji navode da su i Šakira i Pike lično prisustvovali ročištu u Barseloni, umesto da slučaj u potpunosti prepuste svojim advokatima.

Gotovo četiri godine od sporazuma koji je promenio život porodice

Najnoviji sudski postupak dolazi gotovo četiri godine nakon što su Šakira i Pike formalizovali sporazum u vezi sa Milanom i Sašom.

U decembru 2022. godine bivši par pojavio se pred Porodičnim sudom broj 18 u Barseloni kako bi ratifikovao sporazum kojim je Šakiri omogućeno da se preseli u Majami sa decom.

Sporazum je usledio nakon njihovog raskida početkom iste godine, koji je privukao ogromnu pažnju javnosti.

Tada su Šakira i Pike zajednički saopštili da su postigli „sporazum koji garantuje dobrobit naše dece“.

Šakira se potom u aprilu 2023. godine preselila u Majami sa Milanom i Sašom, čime je porodica započela novo poglavlje nakon godina provedenih u Barseloni. Pike je ostao da živi u Španiji.

Velika udaljenost između dva grada od tada predstavlja dodatni izazov za organizaciju vremena koje dečaci provode sa oba roditelja, posebno kada je reč o školskom kalendaru i kraćim raspustima.

Šakira sa sinovima na premijeri filma Zootopia 2 Foto: Apu GOMES / AFP / Profimedia

Šakira želi da zaštiti privatnost sinova

Postoji još jedan važan deo Šakirinog stava – privatnost Milana i Saše. Njeni predstavnici zaključili su saopštenje zahtevom da se privatnost dečaka čuva i poštuje tokom celog sudskog postupka. Šakira je o tome već javno govorila. Ubrzo nakon preseljenja u Majami 2023. godine, pevačica je uputila apel novinarima i fotografima da njenim sinovima daju prostor, nakon intenzivne medijske pažnje koja je pratila njen raskid sa Pikeom.

„Molim vas, poštujte njihovo pravo na privatnost“, poručila je tada Šakira, ističući da je, pored toga što je umetnica, pre svega majka koja želi da zaštiti dobrobit svoje dece.