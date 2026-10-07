Milica Milša uživa u spoljnem bazenu tokom odmora u Vrdniku na Fruškoj gori

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Glumica Milica Milša odlučila je da na kratko pobegne od poslovnih obaveza i užurbanog ritma, pa je nekoliko slobodnih dana provela na Fruškoj gori. Za odmor je odabrala luksuzni kompleks sa pet zvezdica u Vrdniku, odakle se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda njen mali predah.

Milica je sa pratiocima podelila fotografiju iz spoljnog bazena, a sunčan oktobarski dan iskoristila je za kupanje i potpuno opuštanje.

- Oktobarsko kupanje na suncu! - napisala je glumica uz fotografiju.

Milica Milša uživa u spoljnem bazenu tokom odmora u Vrdniku na Fruškoj gori Foto: Instagram/milicamilsaisakovic

Odmor u prirodi i termalnim bazenima

Vrdnik je poslednjih godina postao jedna od omiljenih destinacija za sve koji žele da se sklone od gradske gužve i provedu nekoliko dana u prirodi. Mesto je poznato po termalnim izvorima, spa centrima i hotelima koji nude brojne sadržaje namenjene odmoru i relaksaciji.

Upravo takav ambijent odabrala je i Milica Milša, koja je posle napornog poslovnog perioda rešila da sebi priušti nekoliko mirnih dana. Na fotografijama koje je objavila jasno se vidi da joj odmor prija, a pažnju njenih pratilaca privukao je i luksuzni ambijent u kojem boravi.

Milica Milša uživa u spoljnem bazenu tokom odmora u Vrdniku na Fruškoj gori Foto: Instagram/milicamilsaisakovic

Iza nje je težak zdravstveni period

Opušteni trenuci dolaze nakon perioda koji za glumicu nije bio nimalo jednostavan. Milica Milša je krajem prošle godine podvrgnuta operaciji, nakon što joj je otkriven benigni tumor na koži.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa suprugom Žarkom Jokanovićem:

1/6 Vidi galeriju Milica Milša i Žarko Jokanović Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagam

Promenu je, kako je ranije ispričala, primetila prilikom jedne posete kozmetičarki. Posle pregleda i postavljene dijagnoze usledio je period neizvesnosti, a o svemu je razgovarala i sa suprugom Žarkom Jokanovićem i sinom Antonijem.

Početkom godine vratila se poslovnim obavezama i snimanju, a završila je i rad na seriji „Nasledstvo“. Fotografije sa poslednjeg snimajućeg dana objavila je na društvenim mrežama, a njen osmeh tada je posebno obradovao publiku koja se prethodnih meseci interesovala za njeno zdravstveno stanje.

Milica je svojevremeno govorila i o tome koliko joj je teško pao period iščekivanja operacije i koliko je tada vodila računa da se ne razboli kako intervencija ne bi bila odložena.

- Snimala sam tada baš dosta i svi su znali da idem na operaciju, mnogo je bolesnih tada bilo, ali svi su se trudili da ne budu u kontaktu sa mnom, jer kako bih otišla na operaciju, da sam bolesna. Samo sam čekala taj 27-i decembar, onda posle sedite i razmišljate „Šta ako se vrati, ako iskoči ovde“, zna paranoja da proradi, jer čovek sedi u kući, ne izlazi nigde, teško je, sputani ste - govorila je Milica.

Video: Milica Milša uživa na bazenu