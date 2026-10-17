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Muzičar Bili Rej Sajrus zaprosio je svoju partnerku, slavnu glumicu Elizabet Harli, potvrdili su izvori za Page Six. Par je svoju vezu podigao na viši nivo nakon nešto više od godinu dana veze.

Glasine o veridbi počele su da kruže nakon što je Harli viđena s upečatljivim dijamantnim prstenom. "Snima seriju ‘The Burbs‘, teško da je prsten samo rekvizit", rekao je jedan od izvora.

Elizabet Harli, Bili Rej Sajrus Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1

Sajrus je u četvrtak dao snažan nagoveštaj o budućim planovima sa svojom devojkom, objavivši na Instagramu zagonetan simbol prstena. "Ovo je najplodnije čvrsto tlo na kom sam stajao nakon dugo vremena", napisao je Sajrus, na čiju je objavu "lajkom" reagovao i Elizabetin sin Demijan.

Slavnom muzičaru, takođe ocu Majli Sajrus i još petoro dece, ovo će biti četvrti brak. Od 1986. do 1991. godine bio je u braku sa Sindi Smit, a dve godine nakon razvoda venčao se s Tiš Sajrus.

Zajedno su bili sve do 2023, a iste godine se venčao s Fajrouz. Njihovom braku došao je kraj 2024, kad ga je australijska muzičarka optužila za nasilje.

Harli je prethodno bila u dugogodišnjoj vezi s glumcem Hjuom Grantom, od 1987. do 2000. godine, pre nego što je dobila sina Demijana s pokojnim producentom Stivom Bingom. Glumica, poznata po ulozi u filmu "Bedazzled", 2007. godine se venčala s indijskim preduzetnikom Arunom Najarom, a razveli su se 2011. godine. Kasnije je bila verena za pokojnog igrača kriketa Šejna Vornija, sve do raskida 2013. godine.

Elizabet Harli i Bili Rej Sajrus Foto: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Elizabet i Bili vezu su javno saopštili na Uskrs 2025. godine, tri godine nakon što su se upoznali na snimanju filma "Christmas in Paradise". Ponovo su se sastali u februaru 2025. i ubrzo započeli vezu. Njihova romansa je u početku izazvala podeljena mišljenja, a Harli je više puta odbranila taj odnos.

"Postoji mnogo više sličnosti nego što biste pomislili. Imamo istu kosu. Identičnu kosu. Ako izuzmemo njegovu bradu, zapravo smo poput blizanaca", rekla je ona ranije ovog meseca u podkastu "SheerLuxe". Iako se složila da je reč o "na neki način nespojivom paru", rekla je da vode "prilično slične živote".

U galeriji pogledajte fotografije Elizabet Harli u bikiniju:

1/9 Vidi galeriju Elizabet Harli, zvezda filma Ostin Pauers, oduševila fanove novom fotografijom u bikiniju Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1

Pre nekoliko meseci rekla je da nju i Sajrusa povezuje ljubav prema životu na selu, za razliku od života u gradu. "Mislim da je u našim suprotnostima bilo nečega što je možda privuklo pažnju ne samo drugih ljudi, već čak i našu. I nikad nisam srela nikoga ko, na neki način, ima više zajedničkog s ludilom kroz koje sam i sama prošla u tom suludom svetu šoubiznisa. A kad se tome pridodaju i druge lične stvari - i one dobre, i tragedije - on je baš poput mene", ispričala je.

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