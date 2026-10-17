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Kontroverzni muzički mogul Šon Didi Kombs je u petak, 16. oktobra, premešten iz Federalnog popravnog zavoda Fort Diks u Nju Džerziju, gde je služio četvorogodišnju kaznu zbog krivičnih dela povezanih s prostitucijom, u zatvor Alenvud u Pensilvaniji, koji je takođe namenjen zatvorenicima sa nižim stepenom bezbednosnog rizika.

Netflix dokumentarac o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Njegov tim se oglasio nakon premeštaja

Predstavnik repera, Juda Engelmager, izjavio je da pozdravlja odluku nadležnih da vode računa o bezbednosti i sigurnosti njegovog klijenta, ali i svih ostalih uključenih u slučaj.

„Zahvalni smo Federalnom birou za zatvore što ozbiljno shvata bezbednost Šona i svih ostalih. Važno je naglasiti da je premešten iz jedne ustanove nižeg stepena bezbednosti u drugu. Iako ne možemo da govorimo o konkretnim razlozima zbog kojih je doneta odluka o premeštaju, ona je u skladu s odlukom koja je doneta imajući u vidu bezbednost i sigurnost“, naveo je Engelmager.

Dodao je da je zahvalan na pažnji koja se posvećuje Kombsovom stanju i izrazio nadu da će reper moći da nastavi izdržavanje kazne bez nepotrebnih ometanja.

Kadrovi iz dokumentarca o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Prethodno je navodno imao nedozvoljene predmete u ćeliji

Do premeštaja je došlo samo nekoliko nedelja nakon što je En-Bi-Si njuz objavio da je Kombs navodno posedovao nedozvoljene predmete u zatvoru, uključujući mobilni telefon i alkohol.

U izveštaju se tvrdilo i da su mu drugi zatvorenici pružali masaže. Nakon objavljivanja tih navoda, reper je, prema ranijim izveštajima, smešten u samicu, a datum njegovog puštanja na slobodu pomeren je za kasnije. Kombs (56) trebalo bi da bude pušten iz zatvora 2. marta 2028. godine.

Navodni sukob s osuđenim narko-bosom

Premeštaju je prethodio i incident zbog kojeg je Kombs tokom vikenda završio u bolnici. Prema tvrdnjama izvora koji je razgovarao s magazinom „Pipl“, reper je navodno učestvovao u zatvorskoj tuči sa osuđenim narko-bosom.

Portal TMZ prvi je objavio da je Kombs hospitalizovan zbog povrede glave, a kasnije je izneo tvrdnje da je sukob navodno izbio zato što su privilegije koje je reper navodno uživao u zatvoru dovele druge zatvorenike u probleme.

Ipak, Federalni biro za zatvore osporio je ove navode. U saopštenju dostavljenom magazinu „Pipl“ u četvrtak, 15. oktobra, samo dan pre Kombsovog premeštaja, predstavnici biroa izjavili su da su izveštaji o tuči između repera i osuđenog narko-bosa „netačni i da se takav događaj nije desio“.

Biro nije želeo da iznosi dodatne detalje, pozivajući se na razloge privatnosti, bezbednosti i sigurnosti.

1/6 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Osuđen zbog podvođenja, oslobođen težih optužbi

Kombs je prošlog leta proglašen krivim po dve tačke optužnice za organizovanje prevoza osoba radi bavljenja prostitucijom. Prema optužbama, godinama je svojim devojkama i muškim seksualnim radnicima organizovao putovanja širom SAD kako bi učestvovali u seksualnim susretima praćenim konzumiranjem droge, koje je nazivao „frik-ofovima“.

Zbog tih krivičnih dela osuđen je na 50 meseci zatvora, odnosno nešto više od četiri godine. Ipak, oslobođen je optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i organizovani kriminal, koje su mogle da dovedu do doživotne zatvorske kazne.

Dok se njegov tim nada da će ostatak kazne provesti bez novih problema, premeštaj u drugu ustanovu ponovo je skrenuo pažnju javnosti na uslove u kojima reper služi zatvorsku kaznu.