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Prema podacima agencije JuGov, koje prenosi „Njuzvik“, princeza Ana, tetka princa Vilijama i jedna od najvrednijih članica monarhije, u trećem tromesečju ove godine pretekla je princa i princezu od Velsa.

Princeza Ana osvojila simpatije Britanaca

Princezu Anu pozitivno ocenjuje 67 odsto Britanaca, što je pet procentnih poena više nego početkom godine, dok se udeo onih koji imaju negativno mišljenje o njoj nije promenio.

Tako je za četiri procentna poena prestigla Kejt Midlton, dok je od princa Vilijama dobila čak deset poena više.

Ana je godinama poznata po predanom obavljanju kraljevskih dužnosti i nenametljivom pristupu javnom životu. Za razliku od članova porodice koji su svakodnevno u centru medijske pažnje, ona uglavnom izbegava pompu i nastavlja da obavlja brojne zvanične obaveze.

Princeza Ana, rođena sestra kralja Čarlsa III Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Kejt i Vilijam izgubili deo podrške

Princ i princeza od Velsa zabeležili su pad popularnosti u istom periodu.

Početkom godine Kejt Midlton imala je pozitivnu ocenu kod 75 odsto ispitanika, dok je u najnovijem istraživanju taj udeo pao na 64 odsto. Podrška princu Vilijamu smanjila se sa 74 na 62 odsto.

Ipak, oboje i dalje uživaju veliku naklonost javnosti, a broj njihovih kritičara ostaje relativno mali.

Rezultati pokazuju da Britanci visoko vrednuju i članove kraljevske porodice koji nisu direktni naslednici prestola, naročito one koji svoje dužnosti obavljaju bez preterane medijske pažnje.

Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Raste i popularnost kralja Čarlsa

Razloga za zadovoljstvo ima i kralj Čarls Treći, čija je popularnost porasla sa 47 na 53 odsto.

Blagi pomak zabeležili su i princ Hari i njegova supruga Megan Markl, koji su se u avgustu, nakon šest godina života u Americi, vratili u Veliku Britaniju. Ipak, njih dvoje i dalje imaju znatno više negativnih nego pozitivnih ocena među britanskim ispitanicima.

Da li će Kejt i Vilijam u narednim mesecima uspeti da povrate deo izgubljene podrške, pokazaće buduća istraživanja.

Za sada, međutim, pažnju privlači princeza Ana, koja je zahvaljujući rastu pozitivnih ocena izbila na vrh liste omiljenih članova britanske kraljevske porodice.