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Bernarda Marovt važila je za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije osamdesetih godina, a svojim izgledom osvajala je muškarce širom sveta. Ova manekenka, rođena 1960. godine u Celju, u današnjoj Sloveniji, munjevito je stekla popularnost, a mnogi su joj predviđali blistavu međunarodnu karijeru.

Činilo se da je svetska slava nadohvat ruke, ali se sve promenilo u trenutku. Umesto da joj otvore vrata novih poslovnih prilika, nekoliko fotografija pokrenulo je niz događaja, koji su joj promenili život i karijeru.

Bernarda Marovt Foto: Printscreen

Bernarda je osvojila titulu mis Jugoslavije 1982. godine, a potom je na izboru za Mis sveta u Londonu ušla među 15 najlepših i ponela priznanje za mis fotogeničnosti.

Fotografije koje su zapalile svet

U magazinu "Start", koji je tada zamenjivao Plejboj u Jugoslaviji, 1982. godine osvanule su Bernardine slike u kojima se vide njene gole grudi, a taj primerak prodat je neverovatnih 350.000 primeraka. Međutim, ono što joj je donelo popularnost, kasnije je postalo je problem kada se našla među kandidatkinjama za najlepšu ženu sveta.

U vreme londonskog izbora 1983. pojavile su se njene ranije provokativne fotografije, a izveštaji o takmičenju beležili su i polemiku koja ih je pratila. Ona je navodno zbog toga ispala iz trke za Mis Sveta. Posle takmičenja nastavila je da gradi međunarodnu manekensku karijeru. Proglašena je top modelom Italije i top modelom Evrope, a na vrhuncu karijere zarađivala je 3.000 dolara dnevno.

Iako nikada zvanično nije ponela krunu, u mnogim anketama Bernarda je bila proglašena najlepšom misicom koju je Jugoslavija ikada imala.

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Možda jedina pozitivna stvar koja ju je zadesila na tom takmičenju bile je to da su je 30 fotografa iz raznih delova sveta proglasili za Miss fotogeničnosti i dodelili joj titulu najfotogeničnije devojke na svetu. Potom je proglašena top modelom Italije i top modelom Evrope.

Pogledajte u galeriji kako Bernarda izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Bernarda Marovt Foto: printscreen/youtube/HeyMind1, printscreen/youtube/Vaš Kanal, printscreen/youtube/Terry Anzur

Ovako danas živi

Od tada je prošlo više od 40 godina, a danas Bernarda ima 66 godina. Idalje održava vitku liniju, a godine su, kao kod svih, učinile svoje, ali je i dalje prelepa. Sudeći po njenom Instagramu, Bernarda je i dalje u svetu modelinga, a zaštitni je znak za jednu marku nakita.

Živi na relaciji Slovenija - Italija. U rodnoj Sloveniji je otvorila školu manekenstva, a u Italiji ima modnu agenciju, te je posvećena mladim devojkama koje žele da uče.

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