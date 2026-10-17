Predstavom "Prljave ruke" otvoreni jubilarni 35. Dani Zorana Radmilovića: Biković bez nagrade Zoranov brk
- Čast da festival proglasi otvorenim pripala je dr Dušku Ljuštini, istaknutom pozorišnom radniku.
- Kod spomenika Zoranu Radmiloviću u Zaječaru održan je i program "Pesnički pozdrav Zoranu Radmiloviću"
Predstava „Prljave ruke”, u produkciji Centra za kulturu Tivat, po tekstu Žan-Pola Sartra i u režiji Juga Radivojevića, otvorila je ovogodišnje, jubilarno 35. izdanje festivala „Dani Zorana Radmilovića“ u Zaječaru.
Nagrada „Zoranov brk” za glumačku bravuru u predstavi „Prljave ruke” pripala je mladom glumcu Lazaru Đurđeviću, a ne kako se očekivalo Milošu Bikoviću, koji je istakao da mu je ovo jedna od najzahtevnijih uloga do sada i da je rad na predstavi bio izuzetno iskustvo.
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„Ovaj komad govori o večnim dilemama – može li se menjati svet, a ostati čist, i gde su granice lične odgovornosti. Pokušali smo da govorimo potpuno iskreno, oslanjajući se isključivo na tekst i glumu. Izazov je bio veliki. Nema kostima, scene, sve je nekako očišćeno od klasičnih pozorišnih konvencija. Sve je na glumcima i tom savršenom tekstu koji odjekuje decenijama i koji će još dugo biti relevantan, a mi smo se potrudili da u tim velikim društvenim temama pronađemo ono lično i ljudsko. Čast mi je što sam dobio nagradu koja nosi ime velikog Zorana Radmilovića. Imao sam veliku tremu, ne tokom igranja, nego kad sam stigao u ovaj grad i kada sam odmah osetio ogromnu odgovornost. Zoran Radmilović je jedno od moja top tri glumačka imena, a onda dolazim u njegov grad i vidim kako ga svi slave — to je zaista neverovatan osećaj. Lik Igoa otvorio mi je mnoga pitanja, ali to je upravo vrednost ovog procesa i rada na komadu, koje su obeležili poverenje i zajedništvo celog ansambla”, rekao je nagrađeni glumac Lazar Đurđević.
Pored njega, u komadu igraju već pomeniti Miloš Biković, Lara Dragović, Maša Labudović, Dušan Kovačević, Jelica Vukčević, Igor Damnjanović i Pavle Bogojević. Pored Juga Radivojevića, koji potpisuje režiju, adaptaciju teksta i celokupni dizajn predstave, autorski tim čine Igor Damnjanović, asistent režije i autor scenskog pokreta, i Dubravka Drakić, zadužena za scenski govor.
Festival je otvoren u Centru za kulturu u Kotlujevcu pred punom salom, u kojoj su ljubitelji pozorišne umetnosti s nestrpljenjem očekivali početak manifestacije posvećene velikanu srpskog i jugoslovenskog glumišta Zoranu Radmiloviću.
Prisutnima se najpre obratio direktor Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centra za kulturu „Zoran Radmilović”, Vladimir Đuričić, podsetivši da ova ustanova, kao jedino profesionalno pozorište u istočnoj Srbiji, ove godine obeležava dva značajna jubileja – 80 godina od osnivanja i 35 godina festivala posvećenog Zoranu Radmiloviću.
Čast da festival proglasi otvorenim pripala je dr Dušku Ljuštini, istaknutom pozorišnom radniku.
Prethodno, uoči svečanog otvaranja festivala, kod spomenika Zoranu Radmiloviću u Zaječaru održan je i program „Pesnički pozdrav Zoranu Radmiloviću”, koji je i ove godine okupio poštovaoce poezije i stvaralaštva velikog glumca. Pozdravljajući prisutne, direktor zaječarskog pozorišta Vladimir Đuričić podsetio je da su na ovom mestu i prethodnih godina gostovali značajni domaći i strani pesnici. Ovogodišnji program obeležili su pesnici Verica Ilić, Živko Nikolić i Milan Đerić, koji su svojim stihovima odali počast Zoranu Radmiloviću.