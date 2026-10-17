„Ovaj komad govori o večnim dilemama – može li se menjati svet, a ostati čist, i gde su granice lične odgovornosti. Pokušali smo da govorimo potpuno iskreno, oslanjajući se isključivo na tekst i glumu. Izazov je bio veliki. Nema kostima, scene, sve je nekako očišćeno od klasičnih pozorišnih konvencija. Sve je na glumcima i tom savršenom tekstu koji odjekuje decenijama i koji će još dugo biti relevantan, a mi smo se potrudili da u tim velikim društvenim temama pronađemo ono lično i ljudsko. Čast mi je što sam dobio nagradu koja nosi ime velikog Zorana Radmilovića. Imao sam veliku tremu, ne tokom igranja, nego kad sam stigao u ovaj grad i kada sam odmah osetio ogromnu odgovornost. Zoran Radmilović je jedno od moja top tri glumačka imena, a onda dolazim u njegov grad i vidim kako ga svi slave — to je zaista neverovatan osećaj. Lik Igoa otvorio mi je mnoga pitanja, ali to je upravo vrednost ovog procesa i rada na komadu, koje su obeležili poverenje i zajedništvo celog ansambla”, rekao je nagrađeni glumac Lazar Đurđević.