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Američka glumica i televizijska voditeljka Dženi Makarti (53) tvrdi da je Tom Kruz (64) svojevremeno pokušao da je privuče sajentologiji. Ona je u podkastu ispričala i neprijatno iskustvo sa glumčevog venčanja sa Kejti Holms 2006. godine, na kojem je, kako tvrdi, doživela situaciju koju nikada neće zaboraviti.

Makarti je o tome govorila u četvrtak, 15. oktobra, u emisiji "The Jenny McCarthy Wahlberg Show", tokom razgovora sa En Golert Hil, bivšom članicom Sajentološke crkve. Zvezda emisije The Masked Singer prisetila se susreta sa Kruzom i njegove tadašnje supruge, kao i neobične atmosfere koja je, prema njenim rečima, vladala tokom proslave.

Dženi Mekarti Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

„Svi su me gledali kao da sam uradila nešto strašno“

Makarti je u vreme Kruzovog venčanja bila u vezi sa glumcem Džimom Kerijem. Ispričala je da je prisustvovala večeri uoči ceremonije i da je sedela neposredno preko puta Toma Kruza i Kejti Holms.

„Otišla sam na večeru uoči venčanja i, pošto sam bila sa Džimom, sedela sam bukvalno preko puta Toma i Kejti. Ona se tek porodila, večerali smo i odjednom sam videla dadilju kako donosi bebu do Kejti“, ispričala je Makarti, misleći na ćerku poznatog para, Suri, koja danas ima 20 godina.

Kada je pitala da li može da uzme devojčicu u naručje, tvrdi da su je svi prisutni pogledali.

„Izgledalo je kao u filmu Rozmarina beba. Dobila sam onaj sajentološki pogled“, rekla je glumica, opisujući trenutak koji joj je ostao u neprijatnom sećanju.

Prema njenim rečima, Kejti je polako pružila bebu, a Makarti je primetila da je u prostoriji odjednom zavladala tišina.

„Kejti mi je polako dodala bebu, a ja sam samo rekla: ‘Zdravo, bebo’, jer više niko nije govorio. Čim sam joj vratila dete, svi su nastavili svoje razgovore kao da se ništa nije dogodilo“, ispričala je.

Makarti je priznala da se tada osećala veoma nelagodno.

„Pomislila sam: ‘Dobro, sada sam upravo u samom srcu zveri.’ Nikada se u životu nisam toliko plašila“, dodala je.

Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Neprijatan susret sa vođom Sajentološke crkve

Glumica se prisetila i susreta sa Dejvidom Miskevidžom, vođom Sajentološke crkve, kojeg joj je Kruz predstavio kao svog kuma na venčanju.

„Rekla sam mu: ‘Ha-ha, izabrali su vas, čestitam’, što je zvučalo ponižavajuće. Nije mu se dopalo, a ja sam uživala u svakom trenutku“, ispričala je Makarti.

Dodala je da se Kruz nasmejao, pokušavajući da prikrije neprijatnost nastalu tokom tog razgovora.

Miskevidž je, prema njenim rečima, tokom ceremonije održao govor koji je trajao oko pola sata. Makarti je tada pažnju usmerila na Kejti Holms.

„Gledala sam Kejtino lice. Pokušavala je da se smeši i da sve to izdrži“, rekla je glumica.

Foto: Eugene Powers / imago stock&people / Profimedia

Tvrdila da se Kejti promenila tokom braka

Makarti je ispričala da su ona i Keri nekoliko puta provodili vreme sa Kruzom i Holms nakon njihovog venčanja, održanog u novembru 2006. godine u italijanskom zamku. Prema njenim rečima, tokom tih susreta pokušavala je da proveri kako se Kejti oseća.

„Dolazili bi kod nas, a ja bih je povukla na stranu i pitala: ‘Jesi li dobro, devojko? Da li ti je potrebna pomoć?’ U to vreme izgledala je kao preplašeni jelen koji ne zna šta ga čeka“, ispričala je Makarti.

Ona je dodala da joj je Holms tokom samog venčanja delovala kao ista osoba koju je poznavala, ali da je kasnije primetila promenu.

„Tokom venčanja i dalje je delovala kao Kejti. Kako je brak odmicao, činilo mi se da se nešto u njoj promenilo“, rekla je.

Kruz i Holms bili su u braku pet godina, a glumica je 2012. podnela zahtev za razvod. To je bio njen prvi i jedini brak, dok je Kruz prethodno bio oženjen glumicama Nikol Kidman, sa kojom ima dvoje dece, i Mimi Rodžers.

U vreme razvoda, advokat Kejti Holms, Džonatan Vulf, izjavio je da je reč o ličnoj i privatnoj stvari glumice i njene porodice.

„Kejtina glavna briga, kao što je to oduvek i bila, jeste dobrobit njene ćerke“, naveo je tada.

Predstavnik Toma Kruza takođe se oglasio kratkom izjavom.

„Kejti je podnela zahtev za razvod, a Tom je duboko ožalošćen i usredsređen na svoje troje dece. Molimo vas da im omogućite privatnost“, saopštio je njegov predstavnik.

Suri je 2024. godine, prema tadašnjim izveštajima, pravno promenila prezime iz Kruz u Noel.

Tom Kruz, Kejti Holms Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Džim Keri navodno odbio pozive da se priključi sajentologiji

Tokom istog podkasta Makarti je iznela i tvrdnju da je Džim Keri ranije govorio kako je Tom Kruz u više navrata pokušavao da ga privuče Sajentološkoj crkvi, ali da je on to odbio.

„Bilo je nekoliko puta kada bi Tom pozvao Džima i rekao: ‘Zašto ne biste došli kod nas u kuću u Aspenu?’ Džim bi odgovorio: ‘Ne možemo da dođemo. Samo će pokušati da nas uvuku u to’“, ispričala je Makarti.

Prema njenim rečima, Keri joj je rekao da su već pokušavali da ga privole da se pridruži sajentologiji, ali da je svaki put odbio, i da su takvi pokušaji nastavljeni.