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Glumac Majkl Forest, zvezda „Zvezdanih staza“ preminuo je u 98. godini u domu za stara lica.

Imao je dugu karijeru u Holivudu. Na filmu i televiziji radio je od pedesetih godina prošlog veka, a pojavljivao se u ostvarenjima različitih žanrova, od naučne fantastike i avanturističkih filmova do vesterna. Sarađivao je i sa rediteljem Rodžerom Kormanom, poznatim po niskobudžetnim filmovima.

Proslavio se u seriji „Zvezdane staze“. U epizodi „Who Mourns for Adonais?“ iz 1967. godine igrao je Apolona, božanstvo iz grčke mitologije koje se pojavljuje pred posadom svemirskog broda Enterprajz.

Iako se pojavio samo u jednoj epizodi originalne serije, ta uloga ostala je među njegovim najpoznatijim televizijskim ostvarenjima.

Imao je akademsko obrazovanje iz književnosti i drame. Diplomirao je na Državnom univerzitetu San Hoze, a u Holivud je stigao sredinom pedesetih godina.

(Kurir.rs/Telegraf)