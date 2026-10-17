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Na Superstar kanalu večeras u 21 sati počinje emitovanje nove dramske serije "Viber grupa". Kreatori ovog televizijskog projekta su Sonja Mihajlov iz Monada produkcije i Miloš Jovanović iz agencije WeCan. Scenario potpisuju Ivan Knežević, Staša Koprivica i Iva Mitrović, koji su ujedno dali i veliki doprinos razvoju same ideje.



"Viber grupa" je napeti triler smešten u luksuznu beogradsku stambenu zgradu čija naizgled savršena fasada krije mračne tajne, prevare i skrivene motive stanara. Priča počinje povratkom devetnaestogodišnje Anđele Nikačević iz Londona. Umesto da se posveti pripremama za studije biznisa koje joj nameće otac, ona ubrzo biva uvučena u misteriju kada shvati da je njena komšinica i mentorka, harizmatična istoričarka umetnosti Klara Kondić, nestala pod sumnjivim okolnostima.

Klara Karaulić Foto: Produckija Monada



Nakon što na vratima stana zatekne mladu Jasnu Topalović, navodno novu devojku Klarinog partnera i trgovca umetninama Saše Kondića, Anđela postaje sumnjičava prema priči da je Klara jednostavno otišla i započinje sopstvenu istragu. U tome joj pomaže Boki, konobar iz kafića „Garden” u prizemlju zgrade, koji postaje njen verni saveznik i glas razuma. Slučaj dobija još mračniji ton kada u Viber grupu zgrade, do tada posvećenu svakodnevnim pritužbama stanara, stigne Klarin pozdrav sa fotografijom za koju Anđela ubrzo otkriva da je stara, što upućuje na to da neko namerno želi da zavara trag.

Pogledajte kadrove sa snimanja

1/5 Vidi galeriju Krala Karaulić u seriji Viber grupa Foto: Produckija Monada

Istraga ih vodi kroz lavirint poremećenih komšijskih odnosa, gde svaka vrata kriju potencijalnog osumnjičenog. Sumnjivci se nižu među stanarima: od Anđelinog strogog oca, moćnog crnogorskog biznismena Arsa Nikačevića i lojalne kućne pomoćnice Marice, preko influenserke Mione Mandić i njenog supruga, bivšeg tenisera Miloša, pa sve do porodice Krstić — prezaposlene asistentkinje Danice, ciničnog profesora književnosti Radeta, te njene manipulativne šefice Goce Savić i njenog brata Igora. Ključne tragove nesvesno beleži trinaestogodišnja Tića Krstić koja tajno snima komšije za TikTok, dok zvaničnu istragu vodi iskusna viša inspektorka Dostana Lazić. Kako na površinu izranjaju preljube, finansijske malverzacije i stare opsesije, napetost u zgradi se približava tački ključanja.