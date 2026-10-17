Članice popularne grupe uživale su u zasluženom predahu nakon napornog rasporeda.
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Najzgodnija pevačica u kombinezonu, a tek kada vidite njih dve! O ovim fotografijama priča ceo svet
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Članice grupe Pusiket Dols, predvođene pevačicom Nikol Šerzinger, plesačicom Ešli Roberts i pevačicom Kimberli Vajat, počastile su sebe večerom u luksuznom restoranu Namos u prestižnoj londonskoj četvrti Mejfer, nakon uspešnog koncerta u britanskoj prestonici.
Nikol je za ovu priliku odabrala smelu kombinaciju sa leopard printom, dok su Ešli i Kimberli privukle pažnju provokativnim, providnim haljinama koje su otkrivale kožu.
Kako su izgledale članice grupe pogledajte u galeriji:
Pusiket Dols Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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Članice popularne grupe uživale su u zasluženom predahu nakon napornog rasporeda, a veče su iskoristile da u glamuroznom stilu proslave uspešan nastup i još jednom pokažu da su, osim po muzici i plesu, prepoznatljive i po smelim modnim izdanjima.
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