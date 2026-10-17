"Ma, kakvi intimni odnosi! Preumoran sam ja za to" Ben Aflek progovorio o ljubavnom životu: "Previše je to posla"
- Ben Aflek je rekao da više nema seksualni život i da mu je seks "previše posla", jer je sada umoran.
- Posle razvoda od Dženifer Lopez i Dženifer Garner, navodno pažljivije bira poznanstva i traži dublju vezu.
Ben Aflek (54) je vrlo otvoreno progovorio o svom seksualnom životu, za koji kaže da više ne postoji. U novoj epizodi emisije "SubwayTakes s Kareemom Rahmom", glumac je tokom vožnje podzemnom železnicom razgovarao o knjizi "Seks za neznalice".
Nakon što je voditelj Karim Rama primetio da mladi danas imaju malo seksualnih odnosa, Aflek je odgovorio: "Dosta sam star. U svoje vreme sam imao seks." Na direktno pitanje znači li to da više uopšte nema odnose, glumac je bez oklevanja rekao: "Ne, zato što sam sada umoran. A seks je veliki posao. Pogotovo ako želiš da ga radiš kako treba."
U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka:
Ima visoke kriterijume i želi dublji odnos
Nakon razvoda od pevačice Dženifer Lopez (57) i glumice Dženifer Garner (54), Aflek navodno znatno opreznije pristupa novim poznanstvima. Izvor za časopis Closer objasnio je da glumac više ne želi da ulazi u niz površnih veza, već traži dublji odnos koji ima budućnost i nakon početne faze zaljubljenosti.
"Ben kaže da se trudi da postane bolji, a to uključuje i vrlo pažljiv odabir osoba s kojima izlazi. Zbog toga provodi znatno više vremena sam", istakao je anonimni izvor. Aplikacije za upoznavanje za njega više nisu opcija nakon jednog neprijatnog iskustva, a uz to ima visoke kriterijume i ne želi da pristane na bilo šta.
U galeriji pogledajte fotografije Bena Afleka i Dženifer Lopez:
Fokus na karijeru i porodicu
Čini se da se Aflek trenutno dobro nosi sa samačkim životom i nedavno je jasno rekao da ne traži aktivno novu partnerku. Veza mu trenutno nije prioritet, a svakodnevica mu ne ostavlja mnogo vremena za izlaske. Uz projekte na kojima radi kao glumac, producent i reditelj, Aflek je posvećen porodici.
S bivšom suprugom Dženifer Garner ima troje dece - Vajolet, Fina i Semjuela - s kojima redovno provodi vreme. Njegov brak s Dženifer Lopez i zvanično je okončan, a razvod je postao pravosnažan 20. februara 2025, nakon nešto više od dve godine braka.
Video: Svađa Dženifer Lopez i Bena Afleka