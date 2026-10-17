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Ako vam se tokom jeseni u spavaćoj sobičešće oseća ustajao vazduh ili neprijatan miris vlage, postoji jednostavan trik koji možete da isprobate. Potrebno je samo da stavite tanjir sa sodom bikarbonom ispod kreveta. Ovaj jeftin sastojak može da pomogne u ublažavanju pojedinih neprijatnih mirisa, a za njegovu primenu nije potrebno mnogo vremena ni novca.

Tokom jeseni u spavaćoj sobi mogu češće da se javljaju mirisi vlage i ustajalosti. Zbog nižih temperatura prozori se ređe otvaraju, vazduh slabije cirkuliše, a posteljina i dušek nakon spavanja mogu duže da zadržavaju vlagu.

Jedan od jednostavnih načina na koji ljudi pokušavaju da ublaže neprijatne mirise jeste da ispod kreveta ostave tanjir sa sodom bikarbonom. Ovaj trik može da smanji neprijatne mirise i da privuče veći osećaj svežine u prostor. Još ako u sodu dodate nekoliko kapi eteričnog ulja, efekat će se odmah osetiti.

Kako soda bikarbona pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa?

Soda bikarbona je alkalna supstanca koja može da reaguje sa određenim kiselim jedinjenjima odgovornim za nastanak neprijatnih mirisa. Na taj način može da ublaži neke od njih i da ih eliminiše iz kuće, ali ne deluje podjednako na sve mirise u prostoriji.

Može da bude korisna kod pojedinih mirisa koji potiču od znoja, kućnih ljubimaca i drugih uobičajenih izvora neprijatnih mirisa u domaćinstvu.

Soda bikarbona Foto: Sergio FEOLA / Alamy / Profimedia

Ipak, ne treba očekivati da rezultat bude vidljiv odmah. Za ublažavanje nekih mirisa može biti potrebno najmanje 24 sata, dok se oni intenzivniji mogu zadržati i duže. Važno je naglasiti da soda bikarbona ne uklanja buđ, ne rešava problem prekomerne vlage i ne može da zameni provetravanje prostorije.

Zašto je bolje koristiti širok tanjir?

Važnu ulogu ima površina sode koja je izložena vazduhu. Što je sloj sode raspoređen na većoj površini, veća količina ovog sastojka dolazi u kontakt sa vazduhom. Zbog toga je bolje da izaberete širi, plići tanjir nego usku i duboku posudu. Sodu rasporedite u što ravnomernijem sloju kako bi što veća površina bila izložena vazduhu.

Kako pravilno koristiti sodu bikarbonu ispod kreveta?

Postupak je veoma jednostavan i ne zahteva nikakve dodatne sastojke.

1. U širok tanjir sipajte tri do pet kašika suve sode bikarbone.

2. Rasporedite je u ravnomeran sloj.

3. Tanjir postavite ispod kreveta, na stabilno mesto na kojem ne može lako da se prevrne.

4. Nemojte dodavati vodu niti mešati sodu sa drugim sastojcima.

5. Ostavite je da stoji najmanje 24 sata, a zatim procenite da li se neprijatan miris smanjio.

Ako miris i dalje postoji, sodu možete zameniti svežom i ostaviti je još nekoliko dana. Posuda treba da bude otvorena kako bi soda dolazila u kontakt sa vazduhom.

Soda bikarbona Foto: Profimedia

Šta ako se miris vlage stalno vraća?

Iako ovaj trik može da pomogne kod pojedinih neprijatnih mirisa, važno je da ne zanemarite njihov mogući uzrok. Ako primetite tamne mrlje na zidovima, vlažan dušek ili miris buđi koji se stalno vraća, samo postavljanje sode bikarbone neće rešiti problem.

U tom slučaju proverite da li se prostorija dovoljno provetrava, da li je vlažnost vazduha previsoka i postoji li kondenzacija na prozorima ili neki drugi izvor vlage. Redovno provetravanje, suva posteljina i rešavanje uzroka vlage mnogo su važniji za kvalitet vazduha u spavaćoj sobi nego bilo koji kućni trik.

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