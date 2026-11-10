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Zbog načina na koji je skončala, danas je Peg Entvisl važan deo istorije Holivuda i opomena koliko daleko može da ode ambicija.

Iza blještavila Holivuda se često kriju priče o neostvarenim snovima, surovom odbijanu i ljudima koji nisu, koliko god da su se borili, uspeli da pronađu svoje mesto u svetu filma.

Jedan od takvih primera je glumica Peg Entvisl, čija je sudbina ostala jedna od najmračnijih priča u istoriji američke filmske industrije i svedočanstvo o tome koliko put do slave može da bude neizvestan i bolan.

Od malih nogu je maštala o slavi

Peg Entvisl je, kao Milisent Lilijan Entvisl, rođena 5. februara 1908. godine u Engleskoj, a od malih nogu je sanjala o uspehu na američkoj sceni. Poput mnogih umetnika koji su verovali da ih preko Atlantika čeka bolja budućnost, i ona je maštala da izgradi karijeru u zemlji velikih filmskih snova.

Iza znaka Holivud krije se slučaj samoubistva Peg Entvisl Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Nakon života u Zapadnom Kensingtonu, u Londonu, u SAD je stigla sa ocem Robertom Entvislom, koji se takođe bavio glumom. Iako nema dokaza za to, obično se kaže da joj je majka Emili umrla vrlo mlada, a u testamentu njenog oca iz 1922. piše da je "Milisent ćerka njegove prve žene, od koje se razveo i starateljstvo je dodeljeno njemu".

– Ne želim da moja ćerka u bilo kom trenutku bude pod starateljstvom ili kontrolom pomenute majke – naveo je.

Milisent i Robert su očigledno bili skladna porodica, a njihovu porodičnu sreću je prekinula njegova prerana smrt u saobraćajnoj nesreći. Brigu o njoj je nakon toga preuzeo stric, pozorišni menadžer koji je imao veze na Brodveju, što joj je omogućilo da bude blizu sveta kojem je želela da pripada.

U pozorištu je bila uspešna, ali je htela više

Po završetku kraćeg školovanja u Bostonu, Peg je počela da dobija prilike za nastupe u brodvejskim predstavama. Vremenom je privukla pažnju publike i stekla izvesno priznanje, zbog čega je poverovala da bi mogla da napravi sledeći veliki korak i oproba se pred filmskim kamerama.

Ipak, početak tridesetih godina prošlog veka je bio težak period za pozorišta u Njujorku. Ekonomska kriza je, naime, ostavila posledice i na umetničku scenu, pa je Peg u proleće 1932. odlučila da napusti grad i preseli se u Los Anđeles, pošto se nadala da će u filmskoj industriji pronaći sigurniju budućnost i priliku za napredak.

Iza znaka Holivud krije se slučaj samoubistva Peg Entvisl Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Prethodno je bila u dvogodišnjem braku s američkim glumcem Robertom Kitom, od kog se razvela zbog "surovosti", kako je navedeno u dokumentaciji. kako je tvrdila, suprug joj nije rekao da već ima iza sebe jedan brak i šestogodišnjeg sina Roberta, koji je kasnije postao čuveni glumac Brajan Kit.

U Holivudu je sve počelo kako je želela

U novoj sredini je ubrzo dobila priliku da nastupi u komadu "Lude nade", autora Romnija Brenta, u kojem je igrala zajedno sa slavnim Hemfrijem Bogartom. Taj angažman je bio važan korak u karijeri Peg Entvisl, a ubrzo je usledila i uloga u filmu "13 žena". Činilo se da se pred njom konačno otvaraju vrata sveta o kojem je maštala još kao devojčica.

Međutim, upravo u trenutku kad je mogla da poveruje da je njen trud počeo da se isplaćuje, stigla je vest koja joj je srušila nade. Bez jasnog obrazloženja joj je saopšteno da više neće biti deo filmskog projekta za koji je bila uverena da je pred njom. Za mladu Peg, koja je u Holivud došla sa velikim očekivanjima, takvo odbijanje je bilo vrlo težak udarac.

Smrt Peg Entvisl

Policija je 18. septembra 1932. godine primila anonimnu telefonsku dojavu žene koja je tvrdila da je ispod čuvenog znaka "Holivud" pronašla telo. U blizini je otkrivena i poruka za koju se ispostavilo da je pripadala Peg Entvisl.

Istraga je pokazala da se glumica popela uz električnu servisnu konstrukciju visoku oko 15 metara, iza slova H, a zatim skočila na tlo. U oproštajnoj poruci je ostavila reči koje su otkrile svu dubinu njenog očaja:

– Plašim se, ja sam kukavica. Žao mi je zbog svega. Da sam ovo napravila ranije, to bi poštedelo mnogo bola. P.E.

Tek mrtva je postala slavna

Paradoksalno, upravo joj je takva smrt dala pažnju o kakvoj je sanjala. Mediji su širom Amerike pisali na senzacionalan način o tome kako se mlada i perspektivna glumica bacila sa znaka "Holivud". Jedan od naslova koji se naročito isticao je "Radije bi smrt nego neuspeh".

U svakom slučaju, telo Peg Entvisl je kremirano i poslato u Glendejl, u Ohaju, gde je njen pepeo sahranjen pored njenog oca.

Iako za života nije postala zvezda, Peg Entvisl je danas važan deo holivudske istorije i često se pominje. Oko stotinu ljudi se 2014. na godišnjicu njene smrti, okupulo na parkingu u Holivudu, gde je održana specijalna projekcija filma "Trinaest žena", a sav novac prikupljen od prodaje posluženja je doniran Američkoj fondaciji za prevenciju samoubistva.

Njeno ime i strašna smrt su već decenijama česta referenca u popularnoj kulturi, pa se pominjala u raznim serijama, filmovima i muzici, a o njenoj sudbini su snimali i igrani i dokumentarni filmovi.

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