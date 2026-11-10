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Princeza Jelena od Jugoslavije, ćerka kneza Aleksandra Karađorđevića i italijanske princeze Marije Pije od Savoje, našla se u središtu skandala zbog svog tadašnjeg supruga Tjerija Gobera. Njeno svedočenje pred sudijama srušilo je kulu od karata političke elite i pružilo ključne dokaze o finansiranju predsedničkih kampanja gotovinom iz kofera.

Princeza Jelena od Jugoslavije Foto: PASCAL LE SEGRETAIN / AFP / Profimedia

Afera je izbila kada je policija, istražujući ilegalne provizije od prodaje francuskih podmornica Pakistanu devedesetih godina prošlog veka, otkrila tajne račune na Bahamima. Tijeri Gober, tadašnji suprug princeze Jelene, bez njenog znanja je upotrebio njeno puno devojačko ime kako bi registrovao fiktivnu firmu Kaktus, namenjenu utaji poreza i pranju novca.

Kada su joj istražitelji 2011. godine predočili dokumente, srpska princeza našla se u nezavidnom položaju. Tada je progovorila o malverzacijama svog supruga i detaljno opisala njegove tajne odlaske u Švajcarsku. Usledili su razvod i dugotrajno suđenje koje je potreslo Francusku. Na osnovu njenog svedočenja i bankarskih izvoda, istražitelji su utvrdili jasnu vezu između ofšor računa i političkih fondova.

Tijeri Gober Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

U detaljnom iskazu pred istražnim sudijom Žanom van Ruimbekeom, Jelena je navela da je njen suprug otprilike jednom u dva meseca putovao u Ženevu sa posrednikom Zijadom Takiedinom. Prema njenim rečima, vraćali su se preko Londona kako bi izbegli carinsku kontrolu na granici.

Navela je da je lično viđala supruga kako se vraća sa sportskim torbama punim gotovine, iako tada nije znala odakle novac potiče. Prema njenom iskazu, novac je u Parizu predavan Nikoli Baziru, šefu kampanje tadašnjeg premijera Eduara Baladira za predsedničke izbore 1995. godine. Među Baladirovim bliskim saradnicima bio je i Nikola Sarkozi.

Princeza Jelena Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP / Profimedia

Ime posrednika Zijada Takiedina pojavilo se i u aferi koja se odnosila na finansiranje Sarkozijeve kampanje novcem libijskog vođe Moamera Gadafija. Istražitelji su i u tom slučaju prepoznali isti obrazac – prenošenje gotovine u koferima.

Nakon odluke da svedoči, Jelena se, prema sopstvenim rečima, suočila sa snažnim pritiscima. Navela je da joj je bivši suprug pretio smeštanjem u psihijatrijsku ustanovu i oduzimanjem dece ako progovori. Njena najstarija ćerka Milena, koja je tada imala 23 godine, u izjavama za radio Evropa 1 i list Le Figaro optužila je majku da laže iz osvete i da želi da uništi njenog oca. Tvrdila je i da je Jelena depresivna i da izmišlja priče.

Usred medijskih napada, Jelena i njeni advokati dostavili su sudu medicinsku dokumentaciju. Objasnila je da ima disleksiju i da je prolazila kroz emotivne krize zbog teškog braka, ali da njene kognitivne sposobnosti nisu narušene. Njeno svedočenje i bankarski izvodi bili su važan deo dokaznog materijala u postupku.

Epilog na sudu

Sudski epilog dugogodišnje afere usledio je 2020. godine, kada je Tjeri Gober osuđen na godinu dana zatvora, uz izdržavanje kazne kod kuće sa elektronskom narukvicom, i novčanu kaznu od 60.000 evra. Princeza Jelena oslobođena je svih optužbi.

Porodične posledice, međutim, bile su teške. Obe ćerke, Milena i Nastasija, prekinule su kontakt sa majkom i stale uz oca, dok je najmlađi sin Leopold ostao uz nju. Jelena i Gober zvanično su se razveli 2013. godine.

Otac bio protiv braka, venčao ih Nikola Sarkozi

Princeza Jelena sa majkom Foto: David Niviere / Sipa Press / Profimedia



Ljubavna priča Jelene i Tjerija Gobera počela je osamdesetih godina prošlog veka u Parizu. Gober je tada bio ambiciozni bankar i politički saradnik Nikole Sarkozija, koji je tek gradio karijeru.

Venčali su se 12. januara 1988. godine u opštini Nej na Seni. Građanski brak sklopili su pred samim Sarkozijem, tadašnjim gradonačelnikom te opštine. Crkvenog venčanja nije bilo; Gober je bio jevrejskog porekla i već je imao jedan brak iza sebe.

U braku su dobili troje dece: ćerke Milenu, rođenu 1988, i Nastasiju, rođenu 1991, kao i sina Leopolda, rođenog 1997. godine.

Princeza Jelena sa sinom Leopoldom Foto: David Niviere / Sipa Press / Profimedia

Jelenin otac, knez Aleksandar Karađorđević, oštro se protivio njihovom braku. Kao pripadnik stare evropske aristokratije, nije odobravao ćerkinu udaju za čoveka građanskog porekla, bez plemićke titule.

Sa nepoverenjem je gledao i na ambiciozne političke karijeriste iz Sarkozijevog kruga, sumnjajući da u braku sa princezom vide priliku za sticanje društvenog prestiža. Smetalo mu je i to što nije bilo predviđeno crkveno venčanje.

Princeza Jelena i Stanislav Fužeron Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Zato je odbio da prisustvuje venčanju i svečanom prijemu. Jelenina majka, princeza Marija Pija, podržala je ćerkin izbor.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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