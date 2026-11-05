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Princeza Jelisaveta Karađorđević (90), ćerka kneza Pavla Karađorđevića, tokom života upoznala je neke od najuticajnijih ljudi sveta, ali posebno mesto u njenim uspomenama zauzima ljubav sa legendarnim velškim glumcem Ričardom Bartonom, bivšim suprugom holivudske dive Elizabet Tejlor.

Jelisaveta Karađorđević Foto: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Njihova romansa sedamdesetih godina prošlog veka privlačila je veliku pažnju, a slavni glumac želeo je čak i da je oženi. Ipak, iako je među njima postojala snažna privlačnost, zajedničku budućnost osujetila je njegova zavisnost od alkohola.

„Ričard Barton nameravao je da se oženi mnome“

Njihova ljubavna priča počela je 1974. godine, nakon što se Barton rastao od Elizabet Tejlor, sa kojom je godinama punio naslovne strane svetske štampe. Princeza je u ranijem razgovoru za NIN otkrila da slavni glumac nije krio želju da je odvede pred oltar.

Jelisaveta Karađorđević i Ričard Barton Foto: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

- Ričard Barton, tada samac, nameravao je da se oženi mnome - priznala je Jelisaveta.

Posebno neobičan detalj jeste to što je Barton o mogućem venčanju razgovarao čak i sa njenim tadašnjim suprugom Nilom Balfurom, sa kojim se princeza već bila rastala, ali je ostala u prijateljskim odnosima.

- Da sve bude još neverovatnije, Nil i on su jedne večeri u mojoj kuhinji na Kings Roudu podrobno razmotrili tu temu - ispričala je princeza.

Jelisaveta je otkrila i da se Bartonu dopadala pomisao da postane suprug jedne princeze, dok je ona razmišljala o mogućnosti da se oproba na filmu.

Pogledajte u galeriji fotografije Ričarda Bartona i Elizabet Tejlor:

1/8 Vidi galeriju Ričard Barton i Elizabet Tejlor bili su čuveni holivudski par čija je burna ljubavna priča obeležila dvadeseti vek. Venčali su se i razveli dva puta, snimili zajedno 11 filmova Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia

- Ričardu se sviđala ideja da se oženi princezom, makar i bez zemlje (na kraju krajeva, on je bio britanski državljanin, a to tamo ima neku težinu!), a meni se dopadala mogućnost da zaigram na filmu.

Glumac je imao dobar odnos i sa njenom decom, mada ga ćerke nisu podjednako prihvatile.

- Bio je sjajan sa decom. Naročito ga je Katarina volela. Mislim da je on imao najveći uticaj na njenu odluku da se bavi glumom. Kristina, sa druge strane, nije bila oduševljena Ričardom. I inače se retko događalo da se mojim ćerkama dopadaju iste osobe i stvari. Oduvek su bile potpuno različite - prisetila se Jelisaveta.

„Takmičili su se ko će koga napiti toliko da padne pod sto“

Iako je Barton važio za jednog od najharizmatičnijih glumaca svog vremena, njegov buran život daleko od kamera predstavljao je veliki problem u njihovoj vezi.

Ričard Barton Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Princeza je posebno zapamtila veče kada ju je upoznao sa svojim bliskim prijateljem, slavnim glumcem Piterom O'Tulom.

- Njih dvojica su se stalno takmičili ko može više da popije. To bi trajalo satima, sve dok se na kraju obojica ne bi jednostavno onesvestili od alkohola - ispričala je nedavno za RTS.

U ranijem intervjuu još otvorenije je govorila o tom susretu.

- Vrlo brzo su obojica bili užasno pijani, a veče se završilo tako što su se njih dvojica takmičili ko će onog drugog napiti toliko da padne pod sto. Priznajem da mi nije bilo nimalo zabavno. Valjda zato što sam bila trezna.

Kako je vreme prolazilo, ponašanje slavnog glumca sve više je opterećivalo njihovu vezu.

Kneginja Jelisaveta Karađorđević Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/News1

- I možda bi sve bilo drugačije da Ričard nije imao zaista veliki problem sa alkoholom. Ako su mi u početku njegovi ispadi u alkoholisanom stanju bili simpatični, s vremenom je to postalo nepodnošljivo i preraslo u pravu moru - priznala je princeza.

Jedno jutro u Nici promenilo je sve

Prelomni trenutak dogodio se u Francuskoj, gde je Barton snimao film „Džekpot“. Jelisaveta je trebalo da se pojavi u ostvarenju, a deo scenarija bio je napisan posebno za nju. Ipak, projekat nikada nije završen zbog finansijskih problema.

Tokom boravka u Nici princeza je sve teže podnosila Bartonovo ponašanje. Nakon još jedne noći obeležene njegovim opijanjem, odlučila je da se sama vrati u London.

- Bilo je zaista zabavno učestvovati u snimanju filma, ali ne i prisustvovati Ričardovom danonoćnom opijanju.

Odluku je donela za doručkom u čuvenom hotelu „Negresko“.

Princeza Jelisaveta Karađorđević bila je dete kraljevske krvi, a nepredvidive sudbine Foto: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

- Za doručkom u hotelu "Negresko" u Nici razmišljala sam o Ričardovom pijanstvu od prethodne noći. Bila je to poslednja kap u prepunoj čaši i spremala sam se da se tog jutra vratim u London. Sama.

Tako je okončana romansa koja je mogla da se završi još jednim holivudskim venčanjem.

Upoznala i Džona Kenedija, a sa njim je plesala tokom Kubanske krize

Barton nije bio jedina svetski poznata ličnost koja je ostavila snažan utisak na princezu. Jelisaveta se prisetila i susreta sa američkim predsednikom Džonom Kenedijem, kojeg je upoznala šezdesetih godina.

Posebno ju je iznenadilo njegovo poznavanje jugoslovenske istorije.

Džeki Kenedi, Džon Kenedi Foto: JFK Library / Hollywood Archive / Profimedia

- Bio je neverovatno informisan. Znao je sve o Jugoslaviji, o mom ocu i o onome što se dešavalo tokom rata. Bilo je fascinantno koliko je detalja znao - rekla je Jelisaveta.

Jedna od njenih najneobičnijih uspomena vezana je za trenutak kada je sa Kenedijem plesala u vreme Kubanske raketne krize 1962. godine.

- Plesali smo, a to je bilo baš u vreme Kubanske krize. U jednom trenutku, neko mu je prišao i rekao da ima hitan poziv. Izvinio se, otišao da se javi na telefon, a ja sam ostala da čekam. Bilo je to neverovatno vreme - ispričala je princeza za RTS.

Blic

Ćerka joj je postala zvezda „Dinastije“

Jelisaveta Karađorđević i kralj Čarls Foto: Anwar Hussein / PA Images / Profimedia

Jelisaveta Karađorđević udavala se tri puta i ima troje dece. Sa američkim biznismenom Hauardom Oksenbergom dobila je ćerke Katarinu i Kristinu, dok iz braka sa britanskim bankarom Nilom Balfurom ima sina Nikolasa.

Katarina Oksenberg kasnije je postala svetski poznata glumica zahvaljujući ulozi Amande Karington u seriji „Dinastija“, a princeza je upravo Bartonu pripisivala značajan uticaj na njeno interesovanje za glumu.

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