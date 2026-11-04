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Analin Mekord, glumica koju je publika upoznala kao Naomi Klark u seriji „90210“, godinama se šalila da je tuđe telo hram, a njeno bordel. Kada je u podkastu „Braving the Way with Dr. Fletch“ govorila o tome šta je stajalo iza te šale, opisala je period u kojem je seks, kako sama kaže, od zadovoljstva prerastao u zavisnost.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/5 Vidi galeriju Američka glumica Analin Mekord, koja je igrala Naomi Klark u seriji „90210“ Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Priscilla Grant / Everett / Profimedia, PA / PA Images / Profimedia

- Ljudima sam govorila: „Da, tvoje telo je hram, a moje bordel.“ Na tu temu imala sam morbidan smisao za humor. Mogla sam da imam seks po ceo dan, svakog dana, a da se nikada ne umorim. Niko nije mogao da me prati - ispričala je Mekord.

Sa Dominikom Purselom otkrila je šta joj prija

Dok je još igrala u seriji „90210“, Mekord je započela vezu sa Dominikom Purselom, zvezdom „Bekstva iz zatvora“. Njihova veza počela je 2011. godine i trajala je godinama, uz raskide i pomirenja. Kako je ispričala, uz Pursela je otkrila koliko uživa u seksu, a u tom periodu počela je da istražuje i vezivanje i igranje uloga. U svojoj kući u Los Anđelesu imala je čak i čelični krevet napravljen za vezivanje. Kada je govorila o tome zašto taj period opisuje kao zavisnost, izdvojila je osećaj da joj nikada nije bilo dovoljno.

Američka glumica Analin Mekord, koja je igrala Naomi Klark u seriji „90210“ Foto: Priscilla Grant / Everett / Profimedia

- Nisam se drogirala niti sam pila alkohol, bio mi je potreban samo seks. Bilo je to kao rupa bez dna. Bila sam nezajažljiva - rekla je glumica.

Njena zavisnost od seksa otišla je toliko daleko da je u svom domu u Los Anđelesu imala čelični krevet za vezivanje i opremila prostor koji je nazivala „tamnicom za seks“.

- Bila sam vezana za krevet u tamnici, okrenuta prema zidu, a on je bio iza mene. Taj prelepi čovek... bila sam tako slobodna s njim - rekla je.

„Bila je to najbolja godina mog života“

Američka glumica Analin Mekord sa ragbistom Denijem Siprijanijem Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

U istom razgovoru Mekord se prisetila i veze sa poznatim muškarcem čije ime nije želela da otkrije. Bili su zajedno godinu dana. Prema njenim rečima, on joj je rekao da je upozoren da bi mogao da završi na glumačkoj crnoj listi ako nastavi da se viđa sa njom. Glumica je kasnije saznala i da je tokom njihove veze bio u kontaktu sa drugim ženama. Kaže da je bila spremna da mu oprosti.

- Volela sam da budem sa njim. Godinu dana imali smo neverovatnu vezu, bila je to najbolja godina mog života. Onda sam saznala da je sve vreme kontaktirao sa drugim ženama. Ipak, to saznanje nije izbrisalo svu radost i sreću koju sam doživela. Prijateljima sam tada rekla: „Više ne verujem u monogamiju“ - ispričala je.

I njen suprug otvoreno je govorio o zavisnosti od seksa

Američka glumica Analin Mekord sa ragbistom Denijem Siprijanijem Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kada je njena veza sa bivšim engleskim ragbistom Denijem Siprijanijem postala javna 2024. godine, Mekord se već okrenula meditaciji i duhovnosti. O zavisnosti od seksa govorio je i Siprijani. Ispričao je da je umeo da spava sa tri žene dnevno i da mu je seks bio potreban kao alkoholičaru piće. Dve godine kasnije, 22. avgusta 2026, venčali su se u dvorištu svog doma u Los Anđelesu.

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