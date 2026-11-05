Riz Viterspun je ove godine napunila 50: Njena 3 zlatna pravila za mladolikost, zdravlje i miran um
- Riz Viterspun kaže da joj energiju i dobar izgled održavaju doslednost, pozitivan način razmišljanja i fokus na lični napredak, a ne na greške iz prošlosti.
- Vežba zbog raspoloženja i mentalnog zdravlja, birajući aktivnosti koje voli, poput šetnje, plesa, joge ili pilatesa.
- U jutarnju rutinu uključuje jednostavne i zdrave navike, poput zelenog smutija od voća i povrća.
Iako je u martu proslavila svoj jubilarni 50. rođendan, holivudska glumica Riz Viterspun izgleda i oseća se bolje nego ikad. Tajna njene nepresušne energije i blistavog izgleda ne krije se u skupim tretmanima, već u doslednosti. Tokom godina, glumica je sa fanovima delila brojne praktične savete, ističući značaj pozitivnog načina razmišljanja, fizičke aktivnosti u kojoj istinski uživamo i jednostavnih svakodnevnih navika.
Evo koja 3 pravila Ris Viterspun primenjuje kako bi ostala u vrhunskoj formi – i mentalno i fizički.
1. Sve zavisi od ugla iz kojeg posmatramo stvari
U jednom od svojih videa na Instagramu, Riz Viterspun je istakla koliko način razmišljanja oblikuje naše celokupno iskustvo. Ona često govori o tome koliko je važno usmeriti pažnju na lični razvoj i napredak, umesto da se stalno vraćamo na greške i loša iskustva iz prošlosti. Njeno uverenje je da je svaki novi dan prilika da uradimo nešto značajno.
Kako to možete primeniti:
Promenite način na koji komunicirate sa sobom. Umesto „Moram to da uradim“, recite sebi „Imam priliku da to uradim“.
Usmerite pažnju na napredak, a ne na savršenstvo.
Vežbajte zahvalnost, čak i za male uspehe i svakodnevne, naizgled obične radosti.
2. Vežbajte zbog raspoloženja, a ne samo zbog izgleda
Ljubitelji filma „Plavuša sa Harvarda“ sigurno se sećaju njene čuvene rečenice: „Endorfini vas čine srećnim.“ Nauka to apsolutno potvrđuje – fizička aktivnost pozitivno utiče na raspoloženje, smanjuje stres i drastično povećava nivo energije. Za Ris, vežbanje je pre svega alat za mentalno zdravlje.
Kako to možete primeniti:
Posmatrajte trening kao način da očuvate i unapredite svoj mir i mentalno zdravlje, a ne kao obavezu za skidanje kilograma.
Izaberite aktivnost u kojoj zaista uživate, bilo da je to brza šetnja, ples, joga ili pilates.
Budite dosledni i redovno se krećite, umesto da sebi postavljate iscrpljujuće i nerealne ciljeve.
3. Negujte svoje telo jednostavnim i zdravim navikama
Njena filozofija zasniva se na jednostavnim navikama koje se lako ponavljaju i mogu dugoročno da se održavaju. Ris je nedavno podelila i recept za zeleni smuti koji godinama redovno priprema, a koji je postao neizostavni deo njene jutarnje rutine.
Sastojci za smuti:
Rimska salata
Spanać
Kokosova voda
Banana
Jabuka
Kruška
Limun
Kako to možete primeniti:
Započnite dan smutijem bogatim hranljivim materijama kako biste telu odmah obezbedili vitamine.
Dajte prednost celovitim i jednostavnim namirnicama. Gradite zdrave navike kojih možete dugoročno da se pridržavate, umesto da tražite brza i privremena rešenja ili rigorozne dijete.
Završna poruka: Dobro zdravlje i vrhunski izgled u pedesetim ne moraju da podrazumevaju komplikovane rutine i odricanja. Pozitivan način razmišljanja, kretanje koje vas raduje i male, dosledne promene dovoljne su za znatno kvalitetniji život.
(Kurir.rs/Ona.rs)
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