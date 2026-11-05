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Iako je u martu proslavila svoj jubilarni 50. rođendan, holivudska glumica Riz Viterspun izgleda i oseća se bolje nego ikad. Tajna njene nepresušne energije i blistavog izgleda ne krije se u skupim tretmanima, već u doslednosti. Tokom godina, glumica je sa fanovima delila brojne praktične savete, ističući značaj pozitivnog načina razmišljanja, fizičke aktivnosti u kojoj istinski uživamo i jednostavnih svakodnevnih navika.

Evo koja 3 pravila Ris Viterspun primenjuje kako bi ostala u vrhunskoj formi – i mentalno i fizički.

1. Sve zavisi od ugla iz kojeg posmatramo stvari

U jednom od svojih videa na Instagramu, Riz Viterspun je istakla koliko način razmišljanja oblikuje naše celokupno iskustvo. Ona često govori o tome koliko je važno usmeriti pažnju na lični razvoj i napredak, umesto da se stalno vraćamo na greške i loša iskustva iz prošlosti. Njeno uverenje je da je svaki novi dan prilika da uradimo nešto značajno.

Kako to možete primeniti:

Promenite način na koji komunicirate sa sobom. Umesto „Moram to da uradim“, recite sebi „Imam priliku da to uradim“.

Usmerite pažnju na napredak, a ne na savršenstvo.

Vežbajte zahvalnost, čak i za male uspehe i svakodnevne, naizgled obične radosti.

2. Vežbajte zbog raspoloženja, a ne samo zbog izgleda

Ljubitelji filma „Plavuša sa Harvarda“ sigurno se sećaju njene čuvene rečenice: „Endorfini vas čine srećnim.“ Nauka to apsolutno potvrđuje – fizička aktivnost pozitivno utiče na raspoloženje, smanjuje stres i drastično povećava nivo energije. Za Ris, vežbanje je pre svega alat za mentalno zdravlje.

Kako to možete primeniti:

Posmatrajte trening kao način da očuvate i unapredite svoj mir i mentalno zdravlje, a ne kao obavezu za skidanje kilograma.

Izaberite aktivnost u kojoj zaista uživate, bilo da je to brza šetnja, ples, joga ili pilates.

Budite dosledni i redovno se krećite, umesto da sebi postavljate iscrpljujuće i nerealne ciljeve.

3. Negujte svoje telo jednostavnim i zdravim navikama

Njena filozofija zasniva se na jednostavnim navikama koje se lako ponavljaju i mogu dugoročno da se održavaju. Ris je nedavno podelila i recept za zeleni smuti koji godinama redovno priprema, a koji je postao neizostavni deo njene jutarnje rutine.

Sastojci za smuti:

Rimska salata

Spanać

Kokosova voda

Banana

Jabuka

Kruška

Limun

Kako to možete primeniti:

Riz Foto: Profimedia

Započnite dan smutijem bogatim hranljivim materijama kako biste telu odmah obezbedili vitamine.

Dajte prednost celovitim i jednostavnim namirnicama. Gradite zdrave navike kojih možete dugoročno da se pridržavate, umesto da tražite brza i privremena rešenja ili rigorozne dijete.

Završna poruka: Dobro zdravlje i vrhunski izgled u pedesetim ne moraju da podrazumevaju komplikovane rutine i odricanja. Pozitivan način razmišljanja, kretanje koje vas raduje i male, dosledne promene dovoljne su za znatno kvalitetniji život.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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