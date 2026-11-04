Kao od majke rođena: Slavna pevačica (45) slikala se gola u kadi, pokazala vretenasto telo i muškarcima su pale vilice
- Kristina Agilera je na Instagramu objavila provokativnu fotografiju bez odeće, u kadi i uz emotikone kojima je prekrila grudi.
- Objava je izazvala burne reakcije i komplimente na račun njenog izgleda, uz poruku da je sve zgodnija.
- Pevačica je i ranije privlačila pažnju kostimima za Noć veštica, a sa Metjuom Rutlerom je verena od 2014. godine.
Na fotografiji Kristina Agilera pozira u raskošnoj kadi, okružena zelenim biljkama. Prirodna svetlost stvara igru senki, dok joj kosa delimično prekriva lice.
Kako bi izbegla cenzuru, grudi je prekrila emotikonima u obliku duha. Uz fotografiju je kratko napisala: "Poslednji izgled pred Noć veštica".
Objava je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama, a komentari i dalje pristižu. Među njima se izdvajaju komplimenti na račun pevačicinog izgleda, uz poruke da je iz godine u godinu sve zgodnija.
Prošle godine pozirala kao sirena u školjci
Kristina je i prošle godine privukla pažnju kostimom za Noć veštica, kada se prerušila u sirenu u unikatnoj kreaciji Rafaele Pestritu. Pozirala je u velikoj školjci sa verenikom Metjuom Rutlerom, koji je bio kostimiran kao Triton.
Dugogodišnja ljubav i porodični život
Kristina i Metju Rutler vereni su od 2014. godine, a poslednji put su zajedno privukli pažnju javnosti 19. jula, na proslavi u Njujorku. Imaju dvanaestogodišnju ćerku Samer, dok pevačica iz braka sa bivšim suprugom Džordanom Bratmanom ima i osamnaestogodišnjeg sina Maksa.
(Kurir.rs/Žena)
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