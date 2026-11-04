Dodajte Kurir u vaš Google izbor

uskoro će se oglasiti

uskoro će se oglasiti

Slušaj vest

Nekadašnji predsednik Upravnog Odbora Radio-televizije Srbije, Branislav Klanšček, potvrdio je da odlazi sa RTS-a i istakao da će se sutra detaljnije oglasiti o ovom slučaju.

- Istina je! Tačno je da napuštam Upravni odbor RTS-a. Sutra će izaći saopštenje gde ću se detaljnije oglasiti na ovu temu - izjavio je on za Telegraf.

Podsetimo, Branislavu je mandat istakao još letos.

Foto: Kurir Televizija

Mandati šest članova Upravnog odbora RTS-a istekli

Povodom zahteva Upravnog odbora RTS-a za izjašnjenje o pravnom statusu i ovlašćenjima Upravnog odbora RTS-a, Savet regulatornog tela za elektronske medije ukazuje da je za šest od ukupno devet članova ovog tela mandat bezuslovno istekao.

Iz Saveta REM-a navode da saglasno Zakonu o javnim medijskim servisima, funkcija člana prestaje istekom vremena na koje je imenovan, te Upravni odbor u ovom sastavu nema zakonski kvorum, niti ovlašćenja za donošenje punovažnih odluka, uključujući i odluku o izboru vršioca dužnosti generalnog direktora.

Savet REM-a ističe da su mandati šest članova Upravnog odbora RTS-a istekli, a funkcionisanje ustanove obezbeđuju postojeća ovlašćena lica.

Iz saveta još ističu da mišljenja Ministarstva informisanja o produženju mandata radi kontinuiteta nemaju snagu zakona i ne mogu predstavljati pravni osnov za postupanje.

Tekuće funkcionisanje ustanove obezbeđuju postojeća ovlašćena lica za zastupanje dok će Savet REM-a po hitnom postupku doneti usklađeni Pravilnik nakon čega će bez odlaganja raspisati konkurs i sprovesti izbor novog saziva Upravnog odbora RTS-a.

Upravni odbor Radio-televizije Srbije juče je zatražio od Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da se hitno izjasni o njegovom statusu i ovlašćenjima do izbora novog saziva, kako bi se obezbedio nesmetan rad javnog servisa.

Između ostalog, naveli su da se Upravni odbor od 13. jula ove godine u svom radu oslanjao na zvanični stav Ministarstva informisanja i telekomunikacija, prema kojem postoji pravni osnov da dosadašnji članovi nastave da obavljaju funkciju do stupanja na dužnost novog saziva.

Ko je Branislav Klanšček?

Branislav Klanšček rođen je 1967. godine u Beogradu, a po struci je diplomirani komunikolog i audiovizuelni producent.

Još devedesetih godina započeo je karijeru na Radio-televiziji Srbije, gde je radio kao asistent režije u Dramskom programu.

Od 2000. do 2012. godine bio je zaposlen u Italijanskom institutu za kulturu, gde se bavio organizacijom kulturnih događaja, izložbi i koncerata.

Za predsednika Upravnog odbora RTS-a izabran je u julu 2021. godine, a tokom mandata u javnosti je često istupao povodom poslovanja Javnog servisa.

Podnosio je i krivične prijave protiv pojedinih rukovodilaca RTS-a, iznoseći sumnje u nepravilnosti u poslovanju, što su pojedini predstavnici Javnog servisa osporavali.

U septembru 2026. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika".

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: