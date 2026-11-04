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TikTok zvezda Marsel Džonson preminuo je u 32. godini, nakon teške borbe sa rakom želuca u četvrtom stadijumu. Tužnu vest saopštila je njegova supruga Tejlor, koja je na Instagramu otkrila da je njen muž preminuo u ponedeljak, 2. novembra.

Marsel je od avgusta 2025. godine, kada mu je dijagnostikovana opaka bolest, redovno dokumentovao svoju borbu na društvenim mrežama, deleći sa pratiocima detalje lečenja, ali i najteže trenutke kroz koje je prolazio.

„U 16.45 izgubila sam čitavu polovinu sebe. Borio se toliko dugo i toliko snažno. Bio je veoma umoran i iscrpljen, trpeo je velike bolove. Juče su jedine reči koje je Marsel izgovorio tokom celog dana bile upućene meni i Dedriku. Rekao je: 'Spreman sam da odem', i to još ujutru. Ipak, nastavio je da se bori tokom celog dana, pa smo dobili još malo vremena zajedno“, napisala je njegova supruga.

Tejlor, koja sa Marselom ima petoro dece, priznala je da se teško nosi sa gubitkom voljenog supruga.

„Zaista nemam reči. Čini mi se da ovo ne može biti stvarnost. Mislila sam da ću se probuditi i da će on i dalje biti pored mene. Volim ga svim svojim bićem i moj život više nikada neće biti isti“, poručila je neutešna žena.

Prošao kroz 25 ciklusa hemoterapije

Marselu je rak želuca u četvrtom stadijumu dijagnostikovan u avgustu 2025. godine. Otac petoro dece redovno je objavljivao snimke svojih hemoterapija i drugih medicinskih tretmana, ne skrivajući od pratilaca koliko mu je borba sa bolešću bila teška.

Prošao je kroz čak 25 ciklusa hemoterapije, ali je u septembru odlučio da prekine lečenje jer je njegovo telo postalo previše iscrpljeno.

„Novosti: Nema više hemoterapije, preslab sam za lečenje“, napisao je uz snimak na kojem je izgledao znatno mršavije.

U istoj objavi otkrio je da ga je svakodnevno kontaktiralo osoblje hospisa, raspitujući se da li je spreman da pređe na palijativnu negu, jer su iscrpljene sve druge mogućnosti lečenja. Ipak, Marsel nije želeo da odustane od svake nade. Planirao je da, ukoliko bude dovoljno snažan za putovanje, 15. oktobra ode na pregled u medicinski centar „Siti of Houp“ u Kaliforniji.

Poslednju nadu polagao u lečenje u Kaliforniji

Četrnaestog oktobra objavio je snimak na kojem se vidi kako privatnim avionom putuje u medicinski centar „Siti of Houp“. Deset dana kasnije podelio je video na kojem u invalidskim kolicima napušta bolnicu i kreće kući. Tada je otkrio da je dobio odgovore koji su mu bili potrebni.

„Sada ćemo sve to poneti kući i videti koliko još možemo da izdržimo“, rekao je u snimku.

U ponedeljak je njegova supruga objavila emotivan video u kojem je otkrila da je Marsel odlučio da pređe na palijativnu negu, istovremeno moleći pratioce da se mole za njihovu porodicu. Marselova poslednja objava na Instagramu pojavila se 25. oktobra. Na fotografiji je nasmejan sedeo u fotelji kod kuće, pored svog sina.

Porodica prikuplja novac za pomoć deci

Tokom njegove borbe sa opakom bolešću pokrenuta je humanitarna kampanja na platformi „GoFundMe“, kako bi se pomoglo u pokrivanju troškova lečenja.