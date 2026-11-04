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Australijska manekenka Miranda Ker (43) izjavila je da je odbila poziv da učestvuje na ovogodišnjoj reviji modnog brenda "Viktorijas sikret", jer je, kako je navela, nakon razmišljanja i meditacije shvatila da se ne oseća prijatno zbog povratka na pistu u donjem vešu.

Ker, koja je nekada bila jedan od najpoznatijih Viktorijas sikret anđela, u podkastu "Not Skinny But Not Fat" rekla je da je ozbiljno razmatrala mogućnost učešća na reviji održanoj 18. oktobra, kojom je obeleženo 20 godina od njenog prvog nastupa za taj brend, prenosi US Today.

Kako je navela, nakon nedavnog povratka na modnu pistu na reviji modne kuće Stele Makartni tokom Nedelje mode u Parizu, ponovo je otkrila koliko uživa u manekenstvu.

Miranda Ker Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ipak, kako kaže, poziv "Viktorijas sikreta" izazvao je kod nje pomešana osećanja, a posebno nelagodu zbog pomisli da ponovo prošeta pistom u donjem vešu.

"Svi su u donjem vešu, ja sam u donjem vešu, imam 43 godine i četvoricu sinova. Osetila sam grč u stomaku", rekla je Ker, objašnjavajući da je pokušala meditacijom da prevaziđe nelagodu, ali da je na kraju odlučila da ne prihvati poziv.

Dodala je da je osetila olakšanje čim je donela odluku da ne učestvuje, što joj je potvrdilo da je postupila ispravno.

"To je bilo tada, a ovo je sada. Nalazim se u drugoj životnoj fazi", istakla je manekenka.

Miranda Ker Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ker je debitovala na reviji Viktorijas sikreta 2006. godine, a poslednji put je za taj brend nastupila 2012. godine.

Posebnu pažnju javnosti privukla je 2011, kada se samo deset meseci nakon rođenja prvog sina Flina vratila na pistu.

Manekenka ima četvoro dece - sina Flina iz braka sa glumcem Orlandom Blumom i trojicu sinova sa suprugom Evanom Špigelom, suosnivačem kompanije Snepčet.

Ovogodišnju reviju, koja je održana u Los Anđelesu, pratila je iako nije učestvovala, a njen povratak na pistu zabeležen je u septembru, nakon višegodišnje pauze, na reviji Stele Makartni u Parizu.