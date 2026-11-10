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Dvadesetčetvorogodišnji glumac je sin Ume Turman i Itana Hoka, a on je dobio svoju prvu glavnu ulogu, u drami Twenty-Seven, u kojoj će igrati uz Entonija Hopkinsa, živu legendu filmske industrije.

Levon će u filmu Gregorija Karuza igrati 27-godišnjeg scenaristu koji se trudi da uđe u svet filma dok balansira opsesivno-kompulsivni poremećaj i svoje odnose s okolinom. Hopkins je dobio ulogu njegovog mentora, TV glumca i profesora glume koji živi s Parkinsonovom bolešću.

Karuzo, koji potpisuje i scenario, ističe da je pisao tekst imajući na umu glumca Hopkinsovog kalibra, a mladi Houk se odlično snašao pored takvog velikana.

Levon Hok
Levon Hok Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

– On donosi majstorstvo ulozi koje još uvek ne mogu u potpunosti da opišem, a Levon mu u svakoj sceni parira iskrenom ranjivošću i inteligencijom – kaže režiser.

Sin Ume Turman i Itana Hoka je nova nada Holivuda

Levon Huk je došao na svet 2002. godine i mlađe je od dvoje dece nekadašnjeg para, jer je rođen četiri godine posle Maje Hok, već ostvarene glumice i zvezde serije "Čudnije stvari".

Ime je dobio po Levonu Helmu iz grupe The Band, idolu njegovog oca.

Sin Ume Turman i Itana Hoka je završio ugledni Univerzitet Braun, gde je stekao diplomu u oblasti filozofije, a nije se interesovao za glumu kao mlađi. Pre šest godina se spekulisalo da bi mogao da se priključi ekipi serije "Čudnije stvari", što se nije dogodilo, već se ispostavilo samo da je na setu bio u poseti sestri Maji.

Potom je igrao u seriji The Crowded Room, filmu Zoe Kravic Blink Twice, vesternu The Thicket, a okušao se i kao režiser, kada je postavio predstavu Picture Day, u kojoj je i igrao. Dobio je i ulogu Kristijana u filmu "Marti Veličanstveni", a pred njim je još nekoliko velikih projekata.

(Kurir.rs/Glossy)

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