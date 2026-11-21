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Riki Martin (54) se prvi put posle više od 20 godina osvrnuo na glasine o navodnoj vezi sa meksičkim glumcem Eduardom Verastegijem (52). Oglasio se preko društvenih mreža ističući da ih je spajala jedino poslovna saradnja.

„Smejem se jer šta mi drugo preostaje. Samo da razjasnim

Riki Martin Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

, nikada nisam video Eduardovog 'pipija'. Ni njegovog 'pipija' niti bilo šta drugo“, napisao je čuveni pevač, prenosi Hola.

Dok je komentarisao aferu, Riki Martin je promovisao novu pesmu „Pikito pikito“, koju je snimio sa brazilskim muzičarem Pedrom Sampajom, i pozvao je svoje pratioce na Instagramu da pogledaju ekranizaciju ove numere.

Martin je progovorio o intrigantnoj temi nakon što je Verastegi, meksički glumac, producent i bivši pevač, još jednom demantovao glasine o njihovoj navodnoj vezi.

Ovog Meksikanca mogli ste da gledati u brojnim sapunicima i filmovima kao što su naslovi Bela“ i „Zvuk slobode“. Poslednjih godina poznat je i po svom konzervativnom političkom aktivizmu.

Podsećanja radi, priča o navodnoj vezi Rikija Martina i Eduarda Verastegija traje više od dve decenije, a nedavno ju je "oživela" meksička novinarka Ana Marija Alvarado.

Kako je ispričala, sve je počelo 1990-ih, kada je Verastegi bio u vezi sa glumicom Araseli Arambulom, zvezdom sapunica Zagrli me čvrsto i Staze ljubavi. Glumački par upoznao se na snimanju telenovele Soñadoras, u kojoj su doživeli pa su se zaljubili i van kamera.

Alvarado tvrdi da je pre dvadesetak godina prisustvovala koncertu Rikija Martina u Meksiko Sitiju sa Arambulom i novinarom Fabijanom Lavaljeom kada je glumica izgovorila rečenicu koju nikada nije zaboravila. „Kad samo pomislim da mi je taj tip koji peva tamo gore ukrao dečka“, misleći na Rikija Martina.

Novinarka je nedavno te detalje ispričala u emisiji „Sale el Sol“. Dodala je da se Arambula možda više ne seća razgovora jer je prošlo 20 godina, ali ona tvrdi da se upravo tako dogodilo. „Istina je, doživela sam to. On kaže da je to laž, ali ja sam bila tamo“, poručila je.

Eduardo Verastegi je nedavno komentarisao glasine kada su ga novinari ponovo pitali o navodnoj izjavi njegove bivše devojke. Glumac je prvo govorio o svojoj vezi sa Araseli Arambulom, ističući da su i danas u dobrim odnosima.

„Ona je moja prijateljica, poznajemo se skoro 30 godina. Poznajem njenu porodicu, ona poznaje moju, i veoma smo dobri prijatelji. Kao i mnoge kolege sa kojima sam radio tri decenije, još uvek smo u kontaktu. Mnogo volim Araseli, ona je divna žena kojoj se divim“, rekao je.

Kada su ga pitali da li je Arambula zaista rekla da joj je Riki Martin „ukrao dečka“, napomenuo je:„Ne, nikada nije rekla niti potvrdila to, pre svega zato što je to laž, i svi vi to znate. Pitate me isto već 20 godina. Budite malo kreativniji, pitajte me nešto drugo, važi?“.

Novinari su ga takođe pitali da li ga uznemiravaju spekulacije o njegovoj seksualnoj orijentaciji. „Ne, nikako. Znam ko sam. Kad bih stalno brinuo šta drugi misle o meni... Ja sam ono što jesam, baš kao što znaš ko si. To ti daje sigurnost u sebe, tvoja uverenja i ono za šta se zalažeš“, naglasio je.

(Kurir.rs/Žena)

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