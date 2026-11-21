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Tejlor Svift je bila na ivici suza tokom omaža Doli Parton na dodeli CMA nagrada 2026. godine. Izvođačica pesme „Patient Zero“ (36) prisustvovala je ceremoniji u Nešvilu u Tenesiju 18. novembra, prvi put posle jedne decenije.

Vins Gil i voditeljka večeri Lejni Vilson obradili su pesmu „I Will Always Love You“ Doli Parton u čast pokojne pevačice, koja je preminula ranije ove godine u 80. godini.

Sviftova je zaplakala tokom izvođenja, što se može videti na snimku iz emisije objavljenom na mreži Iks. Dvanaestostruka dobitnica CMA nagrade je za ovu priliku nosila haljinu bez bretela modne kuće „Oscar de la Renta“.

Oproštaj

Ubrzo nakon smrti Doli Parton u avgustu, Sviftova je napisala oproštajni tekst posvećen legendarnoj kantri umetnici.

„Svet bez Doli ne deluje mogućim, stvarnim niti ispravnim. Ali zbog beskrajno velikodušnog načina na koji je provela svoje vreme na ovoj zemlji i bezbrojnih života koje je promenila nabolje, njeno nasleđe će biti večno“, napisala je u izjavi podeljenoj sa magazinom InStyle.

„Ona je zaista bila dar koji nikada ne prestaje da daje. Doli nam je dala nekoga na koga možemo da se ugledamo, dok nas je istovremeno ohrabrivala da budemo ono što jesmo kao pojedinci“, dodala je Sviftova. „Nekako je uspevala da nam prenese svoje lekcije o svetu nežno i iskreno u isto vreme, a često i urnebesno duhovito.“

Posveta

Sviftova je zatim je u septembru svoju ,,MTV Video Music" nagradu za video godine posvetila upravo Doli Parton, nazvavši je „vrhunskom šou-devojkom“.

„U svakoj pojedinačnoj pesmi koju je napisala, njeno pripovedanje bilo je tako živopisno i bogato“, rekla je Sviftova. „Slušanje njenih pesama je kao gledanje najboljeg muzičkog spota koji ste ikada videli u životu, svaki put kada čujete ono što je napisala.“

„Nosila se sa svime time sa takvom gracioznošću, radošću, ljubavlju i zahvalnošću zbog činjenice da je dobila priliku da se time bavi. Sve što se dogodilo u njenom životu ili karijeri kanalisala je nazad u ljubav, zahvalnost i poštovanje prema svojim obožavaocima“, nastavila je Sviftova. „Srećna sam što sam bila jedna od njih i uvek ću to biti.“

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Tejlor Svift