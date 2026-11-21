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Glumica Pamela Anderson ispričala je detalje neobične ponude koju je dobila od svog kolege, poznatog glumca Silvestera Stalonea početkom devedesetih godina.

Pamela, koja je svetsku slavu stekla u seriji „Čuvari plaže“, tvrdi da joj je slavni glumac svojevremeno ponudio luksuzan život u zamenu za ljubavnu vezu pod njegovim uslovima.

To se dogodilo početkom devedesetih, kada je Pamela Anderson tek gradila karijeru, dok je Stalone već bio jedna od najvećih akcionih zvezda Holivuda, poznat po filmovima „Roki“ i „Rambo“.

Pamela Anderson Foto: Profimedia

Ponudio joj stan i Porše

Pamela je ovu priču prvi put detaljnije ispričala u Netfliksovom dokumentarcu „Pamela, ljubavna priča“ iz 2023. godine, kao i u svojim memoarima. Kako je navela, Stalone joj je ponudio stan i automobil "porše" pod uslovom da bude njegova „devojka broj jedan“.

Glumica se prisetila i razgovora koji je usledio, a njen odgovor pokazao je da je odmah shvatila šta se od nje očekuje.

Pitala sam ga: „Da li to znači da postoji i broj dva? Ne dolazi u obzir!“

Prema njenim rečima, Stalone joj je odgovorio: „To je najbolja ponuda koju ćeš dobiti, draga. Sada si u Holivudu.“

Ipak, Pamela nije želela da prihvati takav partnerski odnos. Kako je objasnila, materijalne stvari nikada nisu bile ono što je tražila.

„Želela sam da budem zaljubljena. Nisam želela ništa manje od toga“, ispričala je glumica.

Silvester Stalone demantovao njene tvrdnje

Priča je izazvala veliku pažnju javnosti, ali je ubrzo stigla i reakcija glumčevog predstavnika za medije. On je odlučno odbacio Pamelinu verziju događaja i poručio da se takva ponuda nikada nije dogodila.

„Izjava Pamele Anderson koja se pripisuje mom klijentu je lažna i izmišljena. Gospodin Stalone potvrđuje da nikada nije izgovorio nijedan deo te izjave“, navedeno je u saopštenju njegovog predstavnika za medije.

Tako su se pojavile dve potpuno različite verzije događaja koji se navodno odigrao pre više od tri decenije.

Pamela nije povukla svoje reči

Tema se ponovo našla u centru pažnje prošle godine, kada je Pamela gostovala u emisiji „Watch What Happens Live“ kod Endija Koena. Voditelj ju je pitao da li i dalje stoji iza svoje priče, posebno nakon što je Staloneov tim odlučno demantovao njene tvrdnje.

„Pa, kako bih mogla to da izmislim? Mislim, to je bilo prilično konkretno“, odgovorila je.

Pamela Anderson Foto: Jacques BENAROCH / Sipa Press / Profimedia

Endi Koen je zatim kroz šalu upitao da li bi možda drugačiji automobil promenio njenu odluku. Pomenuo je model Šelbi Kobra, na šta se Pamela nasmejala i kratko odgovorila da ni to ne bi promenilo ništa.

Bez obzira na to što se verzije dvoje slavnih glumaca potpuno razlikuju, Pamelina poruka ostala je ista: luksuz, skupi pokloni i obećanja nisu bili ono što je želela.

Umesto života u kojem bi imala unapred određeno mesto pod uslovima muškarca koji plaća to poklonima, tražila je vezu u kojoj će voleti i biti voljena i poštovana.

(Kurir.rs/Najžena)

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