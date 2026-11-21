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Slava, uspešna karijera i milioni obožavalaca – ali ni sve to nije bilo dovoljno da se Dženifer Lopez oseća sigurno i ispunjeno. Nakon četiri braka i brojnih ljubavnih razočaranja, pevačica danas otvoreno govori o usamljenosti i potrebi za osloncem u životu.

Dženifer Lopez nikada nije skrivala koliko veruje u ljubav. Ipak, kako danas priznaje, dugo je kroz partnerske odnose tražila ono što joj je nedostajalo – osećaj sigurnosti, pripadnosti i stabilnosti.

U gostovanju u podkastu Friends Keep Secrets otkrila je da je, uprkos slavi i ljudima koji su je neprestano okruživali, često osećala usamljenost.

Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

"Zaista sada shvatam da sam tražila osećaj oslonca. Dugo sam bila poznata. Osećala sam se pomalo izgubljeno u svetu… To je usamljen život. Ljudi misle da si uvek okružen ljudima i svime, ali nekako je usamljen“, priznala je Lopez.

Bila je u četiri braka – sa Ojanijem Noom, Krisom Džadom, Markom Entonijem i Benom Aflekom. Iza svakog od njih ostala su različita iskustva, razočaranja i bolni rastanci, ali i brojne životne lekcije.

Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Govoreći o razvodima, nije krila koliko su joj teško padali.

„Teški su. Razočaravajući su“, rekla je.

Danas, međutim, Lopez drugačije gleda na ljubav i život. Priznaje da je želela nekoga ko će biti uz nju iskreno, zbog nje same, a ne zbog slave ili onoga što može da pruži.

Posle toliko godina provedenih u potrazi za ljubavlju i sigurnošću, sada uči da bude sama i da pronađe oslonac u sebi. Ne odriče se ljubavi, ali više ne želi da je traži po svaku cenu.

1/9 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo, Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Možda je upravo to njena najvažnija životna lekcija – da ni četiri braka, ni velika ljubav ne mogu uvek da uklone usamljenost i da je ponekad najvažnije naučiti kako da pronađemo mir i sigurnost u sebi.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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