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Popularni glumački par Branka Pujić i Dragan Gagi Jovanović svoj život grade na relaciji između Zemuna, Zlatibora i Herceg Novog, a tako im, kako ističu, jako prija. Često im se pridružuju i ćerka Anđela Jovanović i zet Mihail Dudaš, sa sinom Lukom. Gagi je, osim po brojnim glumačkim ulogama, poslednjih dana u centru pažnje i zbog ulaska u politički život, budući da je kao predstavnik Studentske liste postao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Srbije.

Njihov idilični kutak je na Zlatiboru

S obzirom na to da prethodnih godina Dragana Jovanovića muče problemi s kičmom, odnosno diskus hernija, boravak na planini i svežem vazduhu svakako mu prija. Uživa u prirodi, druži se sa meštanima, živi kao sav normalan svet, a kada mu zatreba nešto iz prodavnice, tu je motor.

Pogledajte u galeriji njihov mali raj:

1/9 Vidi galeriju Kuća na Zlatiboru Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić Foto: Printscreen/AlJazeera/Youtube

Do njihovog imanja ne može da se dođe lako, već zemljani put vodi do kuće koja je ušuškana u hrastovu i bukovu šumu.

- Odlučili smo da imamo mir, da živimo sa prirodom, da budemo u prirodi. To smo zajedno shvatili, baš sam pomislio da će to biti teško, da se ona pomeri iz grada, da ode u šumu, na planinu, da živi sa nekim gorštakom tamo. Branki se to dopalo, napravili smo naš mali raj na planini. Moralo je tu da bude i mesta za primorje, Branka to mnogo voli, boravak kraj mora se podrazumeva - kazao je Gagi Jovanović sa osmehom na licu u emisiji "U krugu porodice".

Branka je tom prilikom istakla da je ponosna na svoje kulinarske sposobnosti u kuhinji, koje sa godinama postaju sve bolje i bolje.

- Kuvam i spremam na "smederevcu", tek sad doživljavam svoj vrhunac kulinarskog umeća. Mama me je učila da spremam pužiće, to ima specifičan ukus kad je u "smederevcu", evo, pohvali me, Dragane... (smeh). U punom smo kontaktu sa prirodom - rekla je Branka. Porodično druženje ne propušta i mlada glumica Anđela Jovanović, koja često sa suprugom Mihailom Dudašem i sinom Lukom uživa u prirodi.

Branka Pujić,Anđela Jovanović i Dragan Gagi Jovanović Foto: printscreen/instagram/_blejzmodesti

- Imamo naš mir. Ispod drvene kućice je prostor, tu je sto za bilijar, sto za stoni tenis, pikado, ima tu dosta sportova koji mogu da se igraju. Mnogo toga lepog je tu, šetnje su tu najlepše od svega - kazao je Dragan Jovanović.

- Slušamo ploče, kad se najedemo projice. Imamo kasete, božanstvene neke, nikad nismo toliko plesali kao na Zlatiboru - dodala je Branka.

- Moderan život je usmeren na neke uloge, svi igraju neke uloge. Svi su neko drugi, užasno im je važno kako ih vide drugi. Umetnost je došla u problematičan period, skoro da je biznis, a ne umetnost. Sve te neke stvari su me udaljile od modernog. Ja sam sam sebi najveći kritičar, strog sam kritičar. Izgubio sam želju za prikazivanjem, za novcem, za karijerom, sve to što se desilo sa pametnim telefonima, ja i dalje imam Nokiju onu za poruke, to je to - zaključio je Gagi za gorepomenutu emisiju.

Gagi je svojevremeno, u jednom intervjuu, otkrio da je njegova supruga Branka na početku njihove veze želela da imaju kuću na moru.

Branka Pujić i Dragan Jovanović Foto: ATA images

- Mogao bih da priznam da ovo doživljavam kao dom. Rođen sam u Beogradu, tamo sam odrastao i proveo ceo život. Jednostavno, dođe trenutak kada shvatiš da to može da ostane samo jedna uspomena i da bude lepa turistička destinacija – priznao je svojevremeno Gagi u intervjuu za Al Jazeeru.

- Još dok smo se zabavljali Branka je želela da živimo na moru. Nedavno smo spojili Zemun, planinu i more. Zlatibor nam je na pola puta, pa možemo da se odmorimo na koju god stranu da idemo. Kad smo tražili da kupimo stan, nudili su nam i neke kuće. Šta će nama kuća? Nama je jedino važan pogled, bilo da smo na moru, u našoj kući u Zemunu ili u brvnari na Zlatiboru.

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