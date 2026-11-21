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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Murat suočava Gulbahar sa ozbiljnim optužbama Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 126. epizode

Muratova pažnja koju je posvetio novoj devojci Sanavber unosi nemir u Fariju, koja se plaši da bi mogla da izgubi mesto u njegovom životu. Iako je Atike teši i podseća je da je Murat voli, Fariju najviše boli saznanje da nikada neće moći da mu podari dete i zasnuje porodicu. U međuvremenu, Atike i Gevherhan strepe zbog sudbine silahtara, koji bi uskoro trebalo da izađe iz derviške ćelije.

Murat saznaje da je sultanijaGulbahar, uz pomoć Ahizade-efendije, podsticala učenjake na pobunu i pokušala da ga svrgne s prestola. Kada Bajazita suoči sa sumnjama da je znao za majčine planove, princ poriče umešanost, ali ga potom moli da poštedi Gulbahar i umesto pogubljenja je pošalje u izgnanstvo. Međutim, Murat ne popušta i, nakon što Sejit-efendija potvrdi optužbe protiv sultanije, donosi odluku da Gulbahar bude pogubljena. Kosem smatra da je takav ishod najispravniji za Bajazita i budućnost države, dok princ teško prihvata da će ponovo ostati bez majke.

Farija je očajna zbog Sanavber Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, Mustafa se vraća iz derviške ćelije, odlučan da ponovo zadobije Muratovo poverenje i ispuni obećanja koja mu je dao. Istovremeno, Sanavber se sve više približava sultanu, dok Farija postaje svesna da bi njena najveća slabost mogla da bude upravo to što ne može da mu rodi naslednika. S druge strane, zatočena Ester nudi pogodbu Sinan-paši i izlaz iz situacije u kojoj se našao.

Pred pogubljenje, Gulbahar uspeva da pošalje pismo Fariji i otkriva joj istinu o Ajše i krađi Koseminog pečata. Priznaje da je Ajše učestvovala u zaveri protiv Farije, kao i da je upravo ona odgovorna za napad na nju i smrt njenog deteta. Potresena onim što je saznala, Farija shvata da su njene ranije sumnje bile opravdane. U međuvremenu, Bajazit posećuje majku u tamnici, a njihov bolan razgovor završava se njegovom odlukom da joj omogući bezbolnu smrt.

Gulbahar je odlučila da se osveti Ajše Foto: umut volkan kincir

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