sve se drži u tajnosti

sve se drži u tajnosti

Mekoli Kalkin i Ketrin O'Hara u filmu Sam u kući

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Nastavak filma "Sam u kući" nalazi se u ranoj fazi razvoja u Dizniju, saznaje Variety. Set Rogen i Evan Goldberg rade na scenariju zajedno sa Mekolijem Kalkinom, zvezdom originalnog filma, a biće i producenti projekta preko svoje produkcijske kuće Point Grey.

Detalji radnje i glumačka postava za sada se drže u tajnosti. Iz Diznija su odbili da komentarišu ove navode.

Pre nego što se u potpunosti posvete radu na nastavku filma "Sam u kući", Rogen i Goldberg najpre moraju da završe pripreme za svoj originalni horor-komični film za studio Universal, koji planiraju i da režiraju.

Ketrin O’Hara i Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Originalni film "Sam u kući" premijerno je prikazan 1990. godine, a devetogodišnji Kalkin tumačio je Kevina Mekalistera, najmlađeg člana mnogobrojne porodice Mekalister. Nakon naporne večeri tokom priprema za božićno putovanje, Kevin poželi da više nikada ne mora da vidi svoju porodicu. Želja mu se ostvaruje kada Mekalisterovi zaborave da ga probude pre polaska na aerodrom. Dečak je primoran da preuzme ulogu glave kuće, a u završnici filma suočava se sa provalnicima poznatim kao "Mokri banditi". Džoa Pešija i Danijela Sterna gledali smo u ulogama nespretnih lopova. Film je režirao Kris Kolumbus, prema scenariju Džona Hjuza, a u ostalim ulogama pojavili su se Ketrin O’Hara, Džon Herd i Robert Blosom.

1/8 Vidi galeriju Brenda Friker u filmu Sam u kući 2 Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Nastavak "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku" iz 1992. godine pratio je veoma sličnu priču, s tim što se radnja odvijala u velikom gradu. Treći film, koji je praktično predstavljao ponovno pokretanje franšize, snimljen je 1997. godine, ali je naišao na znatno slabije reakcije publike i kritike. Kalkin je u međuvremenu prerastao svoju ulogu, pa ga je zamenio Aleks D. Linc. Režiju je preuzeo Raja Gosnel, dok je Džon Hjuz ponovo bio zadužen za scenario. Nakon toga snimljena su još tri filma iz franšize. Četvrti i peti bili su televizijski filmovi, dok je šesti, „Home Sweet Home Alone“, objavljen na platformi Disney+.

Prošlog leta pojavili su se izveštaji da Kalkin razmatra povratak franšizi. Spekulacije o nastavku ponovo su se rasplamsale nakon što se glumac pojavio u božićnoj reklami za Mekdonalds, u kojoj je ponovo oživeo lik odraslog Kevina Mekalistera.

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