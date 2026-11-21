Slušaj vest

Paolo Bulgari, legendarni naslednik i dugogodišnji predsednik čuvene italijanske imperije luksuza, preminuo je u 89. godini. Njegov vizionarski rad i strast prema dragom kamenju zauvek su promenili svet visoke mode i učinili ovu rimsku kuću apsolutnim sinonimom za glamur.

Tokom njegovog višedecenijskog vođstva, kultni nakit sa prepoznatljivim porodičnim potpisom postao je apsolutni imperativ na crvenom tepihu. Bilo da su u pitanju prestižne filmske premijere, dodele Oskara ili kraljevski prijemi, raskošne ogrlice i minđuše iz njihove radionice obožavale su najpoznatije svetske dive.

Njegova neverovatna sposobnost da prepozna najređe drago kamenje i pretvori ga u nosivo umetničko delo donela mu je duboko poštovanje celokupne modne industrije.

Nasleđe koje je osvojilo Holivud

Paolo je rođen u Rimu i od malih nogu je bio okružen najfinijim zanatstvom, s obzirom na to da je bio praunuk grčkog kujundžije Sotiriosa Voulgarisa, osnivača ove legendarne kuće. Zajedno sa svojim bratom Nikolom, on je uspešno preuzeo porodični posao i pametnim poslovnim potezima lansirao brend u neslućene visine.

Njegove unikatne komade sa ponosom su nosile ikone poput Elizabet Tejlor, Sofije Loren, Odri Hepbern i Đine Lolobriđide, čime je ovaj brend zacementirao svoj status u samom srcu Holivuda.

O ljubavi svetskih zvezda prema njegovim kreacijama najbolje svedoči čuvena izjava glumice Elizabet Tejlor, koja je tokom snimanja filma "Kleopatra" u Rimu redovno posećivala njihov čuveni butik u Via Kondoti.

"Jedina reč koju znam na italijanskom jeziku jeste Bulgari", govorila je slavna glumica, što dovoljno ukazuje na neverovatan uticaj koji je Paolo imao na svetski džet-set.

Kraj jedne velike ere

Kao predsednik kompanije, Paolo je decenijama pažljivo pazio na apsolutno svaki detalj u procesu proizvodnje i lično je putovao svetom kako bi birao drago kamenje za najekskluzivnije high-jewelry kolekcije.

Ipak, ogromna prekretnica za čitavu kompaniju dogodila se 2011. godine, kada je porodica odlučila da proda svoj većinski udeo moćnom francuskom konglomeratu LVMH, koji je u vlasništvu milijardera Bernara Arnoa.