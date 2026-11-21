Zorja Pajić otkrila kako je nastala pesma "Hajde grade": "Znala sam da će izazvati reakcije kod ljudi.."
Pevačica Zorja Pajić govorila je o pesmi "Hajde grade" koja je postala veliki hit i viralna na društvenim mrežama. Veoma emotivne reči lako su došle do srca slušalaca, a evo kako je došlo do ove numere.
-Od samog početka znala sam da će ova pesma izazvati mnogo reakcija i probuditi u ljudima baš ono što je u tom trenutku bilo potrebno. S obzirom na to da je snimana sa namerom da bude to što jeste, ova pesma prešla je granicu muzike još dok je bila ideja i oduvek je pripadala narodu i trenutku, istoriji koja se piše. Zahvalna sam što sam deo toga i što sam očigledno uspela da glasom prenesem poruku koja je dala tu završnu podršku pred veliki dan - rekla je pevačica za portal CDM.
Svima dobro poznata pesma "Hajde Jano" dobila je novi tekst, čiji je autor Miroslav Paunović, a njen refren počeo je da odjekuje na skupovima i ulicama, među ljudima koji su u muzici prepoznali Zorjin glas.
Pesmu je emotivnim izvođenjem proslavio i sada već novi predsednik Narodne skupštine Srbije, profesor Aleksandar Čupić, dok je Zorjin snimak na Instagramu premašio 6,7 miliona pregleda.