-Od samog početka znala sam da će ova pesma izazvati mnogo reakcija i probuditi u ljudima baš ono što je u tom trenutku bilo potrebno. S obzirom na to da je snimana sa namerom da bude to što jeste, ova pesma prešla je granicu muzike još dok je bila ideja i oduvek je pripadala narodu i trenutku, istoriji koja se piše. Zahvalna sam što sam deo toga i što sam očigledno uspela da glasom prenesem poruku koja je dala tu završnu podršku pred veliki dan - rekla je pevačica za portal CDM.