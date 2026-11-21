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Kejt Midlton otvoreno govori o trajnim posledicama koje je rak ostavio na njen život, i to iskrenije nego ikada do sada.

U subotu, 21. novembra, objavljen je trejler za Heal, iznenadni dokumentarni film princeze od Velsa (44), koji istražuje kako je njena dijagnoza raka promenila njen život i kakav je emotivni put prošla tokom oporavka. Film će premijerno biti prikazan 30. novembra u 20 časova po istočnoameričkom vremenu na televiziji NBC.

Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

U izazov koji je pomogao da pronađe snagu nakon bolesti

Dokumentarac prati Kejt tokom njenog učešća u izazovu „Nacionalna tri vrha“ krajem juna, kada je u roku od 24 sata osvojila najviše planine Škotske, Engleske i Velsa. Ovaj poduhvat organizovan je u znak podrške dobrotvornoj organizaciji „Rojal Marsden“, koja pomaže obolelima od raka.

Tokom uspona, princeza se osvrće na sopstveno iskustvo sa ovom bolešću i razgovara sa ljudima koji se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

„Rak vas zaista menja. Menja vaše telo, menja vas fizički. Ali postoji mnogo, mnogo dublji deo onoga što dijagnoza raka promeni u vama“, kaže Kejt u trejleru.

Uz dramatične prizore britanskih planina, film Heal istražuje kako ljudi nakon teške bolesti pronalaze utehu, snagu i nadu.

„Oporavak je putovanje. Kako se ponovo povezati sa stvarima koje ste nekada poznavali i kako pronaći osećaj nade i radosti uprkos neizvesnosti“, poručuje princeza.

Dirljiv razgovor sa bratom Džejmsom

U dokumentarcu se pojavljuje i Kejtin mlađi brat, Džejms Midlton, koji joj se pridružuje tokom pojedinih delova uspona. Njih dvoje vode posebno emotivan razgovor o trenutku kada se završava lečenje raka.

„Zar nije običaj da, kada napustite Rojal Marsden, zazvonite zvonom?“, pita Džejms, misleći na tradiciju zvonjenja kojom pacijenti obeležavaju završetak terapije.

„Jeste, ali ja nisam zvonila“, odgovara Kejt.

„Onda je možda ovo tvoje zvonjenje“, predlaže njen brat.

Trejler donosi i emotivne kadrove Kejtinog ponovnog susreta sa porodicom nakon iscrpljujućeg izazova.

Princeza grli svoje troje dece – princa Džordža, princezu Šarlot (11) i princa Luija (8) – a zatim deli dug i nežan zagrljaj sa suprugom, princom Vilijamom.

Od dijagnoze do remisije

Film predstavlja značajan korak u sve otvorenijem načinu na koji princeza govori o svom zdravlju.

Kejt je u martu 2024. godine saopštila da se leči od raka, nakon operacije abdomena kojoj je podvrgnuta početkom te godine.

U septembru 2024. otkrila je da je završila hemioterapiju, a vest je saopštila u ličnom video-snimku u kojem su se pojavili i Vilijam i njihovo troje dece. U januaru 2025. objavila je da je bolest u remisiji.

Novi dokumentarac ponovo je povezuje sa poznatim saradnikom. Vil Vor, jedan od direktora fotografije na filmu Heal, snimio je i njen emotivni video iz septembra 2024. godine, u kojem je objavila da je završila hemioterapiju.

On je ranije zabeležio i privatne trenutke porodice Vels u video-snimku povodom desetog godišnjice braka Kejt i Vilijama 2021. godine.

„Nismo stvoreni da sami nosimo životne izazove“

U filmu Kejt svoju poruku širi izvan ličnog iskustva oporavka, ukazujući na dubok uticaj ozbiljne bolesti na emocionalno i fizičko blagostanje, ali i na značaj bliskosti i podrške.

„Jasno je da nismo stvoreni da sami nosimo životne izazove“, kaže princeza u trejleru.

„Stvari mogu ponovo da se obnove i rastu. Često upravo kroz bol shvatimo da iza njega postoji mnogo veća lepota.“

Dokumentarac odražava i Kejtinu dugogodišnju povezanost sa prirodom, koju je opisivala kao izvor utehe tokom oporavka.

Tokom posete Indiji sa Vilijamom, povodom dodele nagrada „Irtšot“ 17. novembra, princeza je održala retko javno obraćanje pred oko 3.000 ljudi i govorila o ličnom značaju prirodnog sveta.

„Iz prve ruke sam videla koliko priroda ima moć da leči i obogati naš svakodnevni život“, rekla je tada.

Upravo ta poruka nalazi se u središtu filma Heal. Kejt se nada da će dokumentarac pomoći ljudima da se lakše nose sa dijagnozom, oporavkom i životom nakon raka, ali i podići svest o značaju celovitog pristupa lečenju, koji podrazumeva podršku blagostanju, otpornosti i kvalitetu života.

Prihod od filma namenjen dobrotvornoj organizaciji

Dokumentarac je producirala kompanija „Detal Films“, režirao ga je Bendži Džekson, a muziku je komponovao Erlend Kuper.

Sav prihod ostvaren distribucijom filma namenjen je dobrotvornoj organizaciji „Rojal Marsden“, koja pruža podršku osobama koje žive sa rakom i onima koje su završile lečenje.

Princeza od Velsa postala je, zajedno sa Vilijamom, pokrovitelj ove organizacije u januaru 2025. godine, nakon što se i sama lečila od raka u bolnici „Rojal Marsden“.

Heal će u Sjedinjenim Američkim Državama premijerno biti prikazan 30. novembra u 20 časova po istočnoameričkom vremenu na NBC-ju, a u 23.30 na televiziji Bravo. Dan kasnije biće dostupan za gledanje na platformi „Pikok“.

U Velikoj Britaniji dokumentarac će biti emitovan 29. novembra u 18.15 po griničkom vremenu na BBC-ju, u Australiji 1. decembra na Kanalu 9, a u Kanadi 7. decembra u 22 časa po istočnoameričkom vremenu na televiziji CTV.