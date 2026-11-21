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Helen Frejzer, glumica najpoznatija po ulozi zatvorske službenice u seriji „Zatvorenice“ (Bad Girls) televizije ITV, preminula je u 84. godini.

Ona je tumačila Silviju „Bodybag“ Holambi u svih osam sezona zatvorske drame, čija je radnja bila smeštena u zatvor Larkhol. Serija se prikazivala od 1999. do 2006. godine.

U obaveštenju o smrti navodi se da je Helen Margaret Handford preminula 10. novembra u domu za negu „Jaksli Haus“ u mestu Aj, u grofoviji Safok, i da će „veoma nedostajati svima koji su je poznavali“.

Sahrana će biti održana 4. decembra, navodi se u obaveštenju koje je objavio „Ist Anglijen Dejli Tajms“.

Proslavila se u filmu „Bili Liar“

Frejzer je prvi put privukla pažnju javnosti 1963. godine, u filmu „Bili Liar“, u kojem je glumila uz ser Toma Kortnija i Džuli Kristi.

Na snimanju ovog filma upoznala je svog supruga, pokojnog Pitera Handforda, oskarovca i stručnjaka za zvuk.

Njih dvoje su sarađivali i na filmu „Gorile u magli“ iz 1988. godine.

Njena filmska karijera obuhvatala je i ostvarenje „Odbojnost“ Romana Polanskog iz 1965. godine, kao i filmsku adaptaciju drame „Rođendanska zabava“ Harolda Pintera iz 1968. godine.

Igrala i u „Koronaciji“ i „Porodici Rojl“

Na televiziji se pojavljivala u brojnim serijama, među kojima su „Šou Dika Emerija“, „Žrtva“ (Casualty) i „Doktori“. Imala je i gostujuće uloge u serijama „Rising Damp“ i „Porodica Rojl“.

Dva puta je glumila u popularnoj britanskoj seriji „Koronaciona ulica“ (Coronation Street) – prvi put 1998. godine, kada je tumačila Magentu Savanu, a potom 2013. godine, u ulozi Doris Bebidž.

Frejzer je bila poznata i po pozorišnom radu. Godine 1995. igrala je uz Džudi Denč u predstavi „Apsolutni pakao“ (Absolute Hell), postavljenoj u Nacionalnom teatru.

Vratila se ulozi koja ju je proslavila

Helen Frejzer ponovo je zaigrala Silviju „Bodybag“ Holambi u pozorišnoj muzičkoj adaptaciji serije „Zatvorenice“, koja je 2007. godine izvedena na londonskom Vest Endu.

Upravo ta uloga ostala je jedna od najprepoznatljivijih u njenoj dugoj karijeri.