GLUMICI DANIJELI ŠTAJNFELD FILMSKI MOĆNIK PRETIO: Zucneš li da sam te ja silovao, najeb**eš!

Ovih dana od svog silovatelja dobija strahovite pretnje da će učiniti isto kao i pre deset godina, ukoliko javnosti otkrije njegovo ime!

Glumica Danijela Štajnfeld, koja je izazvala pravu buru u domaćoj javnosti kada je otkrila da ju je na početku karijere silovao filmski moćnik iz Srbije, ovih dana od svog silovatelja dobija strahovite pretnje da će učiniti isto kao i pre deset godina, ukoliko javnosti otkrije njegovo ime!.

Naime, lepa Mariola iz „Ivkove slave“, ni slutila nije da će njen dokumentarac „Zaceli me“ koji je nedavno predstavila na „Sarajevo film festivalu“ izazvati toliku pompu, te da će se na noge podići i tužilaštvo i policija, ali i da će se javiti onaj kojeg je opisala u svom prvom dokumentarnom filmu, a čije ime nije želela da otkriva. Sada je, očigledno svestan da će Danijela, ukoliko ode u policiju i bude saslušana, morati da to učini, rešio da joj stavi do znanja da to ne radi. Jer neće dobro proći.

- Moćnik iz filmske industrije o kojem je film i napravljen pokušavao je da stupi u kontakt s njom kada je saznao da je ona snimila dokumentarac u kojem govori da je silovana. Na sve načine je pokušavao da dođe do njenog broja telefona, sve dok na kraju nije uspeo da ga nađe. Tada je krenuo pravi pakao za Danijelu - ispričao je izvor blizak glumici.

foto: Printscreen

Kako nam je rekao, ona je u prvi mah počela da se trese, od šoka dugo nije mogla da dođe sebi, a onda je počela da plače.

- Samo je ponavljala da nije prevazišla strah koji oseća zbog svega što joj se dogodilo pre deset godina, iako je mislila da jeste - rekao je za „Alo!“ Danijelin prijatelj i dodao:

- Slao joj je jezive poruke. Na primer: „Da li si svesna da svoju porodicu izlažeš opasnosti? Ne razmišljaš šta bi im se moglo desiti? Ti ćeš se vratiti u Ameriku, a oni?“ Ipak, najgora je ona u kojoj joj opet preti silovanjem - kaže on i otkriva sadržaj jedne od poruka.

„Ako samo zucneš i nekom otkriješ moje ime, proći ćeš gore nego tada. Moje silovanje nisi shvatila kao čast i privilegiju, već kao traumu. E pa doživećeš je još jednom ne budeš li jezik držala za zubima!“, napisao joj je navodno silovatelj, kako nam je ispričao izvor.

Danijela je prema rečima njenog prijatelja dugo razmišljala šta da radi s pretnjama, da li da ode u policiju i sve ispriča, a onda se setila svih jezivih poruka koje joj je slao i obećanja da će ispuniti svoje pretnje ukoliko to uradi, pa je odustala.

U dogovoru sa porodicom odlučila je da zasad ćuti, bar još neko vreme. Napustili su rodno selo i odveli je u Novi Sad.

- Nisu u Ruskom Krsturu već danima. Kuća je zaključana, roletne spuštene, sve je napušteno. Ne znam kada će se vratiti i kakvi će biti Danijelini dalji koraci - rekao je glumičin prijatelj, a u to se uverila i naša ekipa koja je pre dva dana obišla Danijelinu kuću.

foto: Printscreen

