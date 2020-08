GLUMICA ĆE BITI ISPITANA O SILOVATELJU? Danijela Štajnfeld na saslušanju OTKRIVA ime filmskog MOĆNIKA koji ju je silovao

"Povodom tekstova objavljenih u više dnevnih listova, a koji su preneli izjavu glumice Danijele Štajnfeld da je od NN lica, označenog kao 'moćnik iz filmske industrije', silovana, Više javno tužilaštvo u Beogradu je stavilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi kriminalističke policije", piše u odgovoru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

To praktično znači da će glumica, najpoznatija po ulogama u filmu "Ivkova slava" i seriji "Vratiće se rode", biti saslušana. Tada će policiji morati da otkrije identitet silovatelja, što do sada nije učinila.

Danijela je, a to nagoveštava i u svom dokumentarnom filmu "Zaceli me", tajno snimila razgovor sa nasilnikom, što bi mogao da bude krunski dokaz ako dođe do suđenja.

Štajnfeldova, koja se u međuvremenu odselila u Ameriku, otkrila je da je pre više godina silovana.

Nakon toga, glumicu su podržale mnoge kolege, tražeći da obelodani i ime silovatelja.

U trejleru filma "Zaceli me", koji je premijerno prikazan nedavno na festivalu u Sarajevu (održanom onlajn), na nekoliko sekundi se pojavljuje Danijela dok se nekom poverava preko laptopa u video-pozivu:

"Pre četiri i po godine sam preživela silovanje u Srbiji", govori Štajnfeldova, dok je s druge strane neko pita: "O bože, Dani, zašto nam to nisi rekla?"

