SEKS-UCENA ZA GLUMICU! DAJ P****! Producent mi stavio ruku na koleno i rekao: Ako ne daš, NEMA ULOGE!

Glumica Jelica Kovačević kaže u ispovesti za Kurir da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja moćnika iz filmske industrije kao i njena koleginica Danijela Štajnfeld.

Jelici se neprijatnost dogodila na početku karijere na kastingu za jednu crnogorsku seriju, koja je imala milionsku publiku i u Srbiji. Nakon što je odradila audiciji, bila je pozvana na sastanak s producentom i suočena da angažman jedino može da dobije preko kreveta.

Da li će se ponoviti

- Imala sam tada samo 23 godine. Bila sam klinka i tek sam završila akademiju. Bio je to jedan od mojih prvih susreta s filmskim svetom. Reč je o jednoj crnogorskoj seriji. Na razgovoru nakon audicije došla je i nepristojna ponuda - kaže Jelica za Kurir.

Ona priznaje da je to ostavilo veoma jak trag na nju.

- Stavio je ruku na moje koleno i rekao: „Daj p****, ako ne daš, nema uloge.“ Godinama sam se pitala da li sam ga ja svojim ponašanjem isprovocirala ili to svuda tako ide. Nije to pojava samo u glumačkom svetu već svuda. Razmišljala sam kako se nadalje postaviti prema svemu tome i da li će me ponovo sačekati isto - konstatuje glumica.

Teško je biti glumica

Kovačevićeva smatra da ovako mogu da se ponašaju producenti, jer je ponuda veća od potražnje.

- Najteži posao je biti glumac, a još teže biti glumica. U tome ima puno istine. Teško je kao žena izboriti se u tom svetu. Mnogo je više uloga za muškarce. Za nas ostaju male role

i njih je oko nekih 30 posto, a delom su i uslovljene - zaključuje glumica. Jelica Kovačević je jedna od onih ljudi koje ne prate skandali, već se u glumačkom svetu ističe isključivo zahvaljujući svojim umetničkim sposobnostima. Sarađivala je sa Emirom Kusturicom, imala zapažene uloge u filmu „Vir“ i seriji „Folk“.

MAKSA ĆATOVIĆ SVE OVO BACA LJAGU NA PROFESIJU I producent Maksa Ćatović gostovao je juče na Kurir televiziji. - Neke kolege uslovljavaju seksom angažman glumica. Za mene je to neprihvatljivo. Najveća kazna je što je o tome ćuti, a time se samo opravdava nasilje. Treba odmah izaći u javnost i reći ko su ti ljudi, da se izopšte iz celog društva. Ovako se baca samo ljaga na celu profesiju - poručio je Ćatović. foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, Ljubomir Radanov/ Foto: Zorana Jevtić, Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Kurir